Allzu schön ist das Trainingslager für Stefanos Kapino nicht zu Ende gegangen. Eigentlich hätte Werders Nummer zwei im Testspiel gegen Lustenau (4:2) eine Halbzeit lang den Bremer Kasten hüten sollen, doch daraus wurde nichts. Der Grieche hatte sich am Fuß verletzt, wie lange er ausfallen würde, war zunächst unklar. Seit dem frühen Dienstagabend herrscht nun Klarheit: Kapino „zog sich keine schwerere Verletzung zu, sondern eine Bänderzerrung im linken Sprunggelenk“, teilte Werder mit. Zuvor war der Keeper mittels eines MRT genau untersucht worden.

Eine allzu lange Ausfallzeit muss der Herausforderer von Jiri Pavlenka demnach nicht fürchten. „Er wird in dieser Woche an das Teamtraining herangeführt“, heißt es von Vereinsseite. Ein Einsatz in den beiden kommenden Testpartien am Sonnabend gegen Groningen und St. Pauli dürfte aber wohl noch etwas zu früh kommen.