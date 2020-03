Lautstarke Kommandos: Stefanos Kapino zeigte auf dem Feld sein Selbstbewusstsein. (nordphoto)

Es war der Moment, auf den er so lange gewartet hatte. Stefanos Kapino, der ehrgeizige Ersatztorhüter von Werder Bremen. Jetzt durfte er endlich ran, und das auf einer der größten Bühnen, die diese Bundesliga zu bieten hat: dem Berliner Olympiastadion. Die Adduktorenverletzung von Stammkeeper Jiri Pavlenka hatte den Weg für Kapino geebnet.

Die leichten Sorgen, ob er dieser Herausforderung in dem für Werder so wichtigen Spiel gewachsen sein würde, wischten seine Vorderleute schnell weg – und zwar ganz weit vorne, aus Kapinos Sicht. Als Werders Torwart nämlich in dieser Partie zu seinem ersten Ballkontakt kam, führte seine Mannschaft durch die Tore von Josh Sargent und Davy Klaassen bereits beruhigend mit 2:0. Es lief schon die siebte Spielminute, als Kapino einen eher harmlosen Ball aufnehmen musste. Das gelang einwandfrei und war nicht schwer, der Zuspruch der Werder-Fans, die schräg hinter ihm applaudierten, war ihm dennoch sicher.

Starke Parade gegen Cunhas Hammer

Beides schien Kapino fortan zu beflügeln. Die Gewissheit, dass sein Team mit zwei Toren vorne lag. Und die Rückendeckung der Werder-Fans. Denn egal, was in dieser ersten Halbzeit noch seine Aufgabe werden sollte – er meisterte sie: ob das Mitspielen nach Rückpässen, ein Kopfball aus spitzem Winkel, oder eine Eins-gegen-eins-Situation mit Herthas Millionenstürmer Piatek. Kapino war entsprechend auf Betriebstemperatur, als Cunha in der 35. Minute einen Hammer-Schuss auspackte. Auch den parierte Werders griechischer Schlussmann. Beim Anschlusstreffer der Hertha durch Niklas Stark kurz vor der Pause war er machtlos.

An diese guten Momente aus der ersten Hälfte in Berlin sollte Kapino denken, sollte er im nächsten Spiel gegen Leverkusen wieder im Tor stehen. In der ersten Halbzeit gegen Hertha lief es gut für Kapino, die zweite aber wurde auch für ihn komplizierter. Das zeigte sich schon, als Abwehrchef Niklas Moisander recht unsouverän einen unnötigen Rückpass spielte und seinen Torhüter damit derart in Bedrängnis brachte, dass der Ball gleich wieder beim Gegner landete. In der Folge ging es vor Kapinos Tor heiß her. Vor dem Berliner Ausgleich wehrte er einen Schuss von Plattenhardt unglücklich zur Mitte ab, von dort konnte Cunha abziehen – und traf mit einem noch abgefälschten Schuss zum 2:2. „Aus meiner Perspektive war das zunächst ein schwerer Ball von Plattenhardt“, nahm Florian Kohfeldt seinen Torhüter in Schutz. Überhaupt war Werders Cheftrainer, früher selbst Torwart, zufrieden mit Kapino: „Bei ihm kann man von einem gelungenen Tag reden. Insgesamt war sein Spiel ordentlich, er hat auch mit Ball am Fuß ordentliche Sachen gemacht.“

„Es war nicht einfach für mich“

Auch Moisander war einverstanden mit dem Saisondebüt von Kapino. „Er hat es gut gemacht“, sagte der Kapitän, „er ist ein Torwart mit sehr viel Selbstvertrauen. Er spricht viel auf dem Platz, das hat man gesehen.“ Nach seinem letzten Einsatz, dem Freundschaftsspiel im Oktober beim FC St. Pauli, hatte Kapino seine Ansprüche bereits untermauert: Er wolle die Entscheider überzeugen, auf ihn als neuen Stammtorhüter zu setzen, sollte Pavlenka den Verein verlassen. Bei einem Abstieg könnte das schnell passieren.

In Berlin zeigte Kapino, dass er seinen Worten Taten folgen lassen kann. Zufrieden war er trotzdem nicht. „Es ist enttäuschend. Wir wollten die drei Punkte unbedingt“, sagte er, „es war für mich nicht einfach, nach so einer langen Zeit wieder zu spielen. Aber ich denke, meine Leistung war in Ordnung. Ich werde für Werder weiter alles geben.“