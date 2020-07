Selbstbewusster Torhüter: Stefanos Kapino möchte gerne mehr spielen. Links sein Torwarttrainer Christian Vander und sein Konkurrent Jiri Pavlenka. (gumzmedia/nordphoto)

Bei den Werder-Torhütern könnte es in diesem Sommer Veränderungen geben – jedoch anders, als ursprünglich geplant. Der intern als positiver und lauter Typ hoch angesehene Ersatzkeeper Stefanos Kapino (26) hofft seit geraumer Zeit darauf, in Bremen die Nachfolge von Jiri Pavlenka (28) in der Stammformation antreten zu können. Schon für diesen Sommer war das mal vorgesehen, denn Pavlenka wollte als Mitglied des tschechischen Nationalmannschaftskaders den nächsten Schritt machen und zu einem international spielenden Verein wechseln.

Das Problem dabei: Schon im vergangenen Sommer blieben konkrete Angebote für ihn aus, und in diesem Sommer hat sich auch noch keine Anfrage ergeben - was neben der Coronakrise auch daran liegen dürfte, dass der fußballerisch eher limitierte Pavlenka nicht dem Ideal eines modern mitspielenden Torhüters entspricht. Bisher konnte er noch keinen neuen Verein von sich überzeugen für den geplanten nächsten Karriereschritt, auch seine starken Paraden im Bremer Saisonendspurt haben daran noch nichts geändert.

„Kicker“ nennt drei Vereine

Dafür spielen gleich mehrere Vereine mit dem Gedanken, nun Werders Ersatztorhüter Kapino unter Vertrag zu nehmen. Wie das Fachmagazin „Kicker“ in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, soll der Grieche für Vereine wie den SC Freiburg, Hannover 96 und den Hamburger SV interessant geworden sein. Für Kapino könnten sich dort bessere Aussichten auf einen Platz im Tor ergeben als bei Werder, wo er zuletzt im März beim 2:2 in Berlin gegen die Hertha in der Bundesliga spielen durfte. Damals fehlte Pavlenka verletzt und Kapino wollte die Chance ausdrücklich nutzen, um im Bremer Tor zu bleiben, wie er damals im Interview mit dem WESER-KURIER verriet. Er bekannte sich auch dazu, mit Werder in die zweite Liga zu gehen. Doch dann wurde die Bundesliga wegen der Pandemie unterbrochen. Als die Geisterspiele starteten, vertraute Werders Trainer Florian Kohfeldt dem längst wieder genesenen Pavlenka.

Schon vor der abgelaufenen Saison wollte auch Werders dritter Torhüter, Luca Plogmann (20), den Verein wechseln, doch er fand in der zweiten oder dritten Liga keinen Klub, wo ihm ein Stammplatz sicher gewesen wäre. Deshalb spielte er weiter im Bremer Regionalligateam und musste seinen nächsten Entwicklungsschritt verschieben. Auch hier könnte noch einmal Bewegung entstehen, wenn sich ein interessierter Verein findet.