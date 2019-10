Starkes Gespann: Werders Ersatztorhüter Stefanos Kapino mit Torwarttrainer Christian Vander. (nordphoto)

Auch wenn Werder mit einem Rumpfteam keine gute Leistung zeigte bei der 0:1-Niederlage am Freitag im Testspiel gegen den FC St. Pauli – für einen war genau das im Grunde richtig wertvoll: für Torhüter Stefanos Kapino. Der 25-jährige Grieche steht bei Werder als Ersatztorhüter stets im Schatten von Stammkeeper Jiri Pavlenka. Gegen St. Pauli bekam er nun so viel aufs Tor, dass er sich in beiden Halbzeiten gleich reihenweise auszeichnen konnte. „Wir hatten viele Probleme im Spiel, es ist eigentlich besser, wenn die Mannschaft gewinnt“, sagte Kapino nach dem Test in Hamburg, „aber dadurch konnte ich mich oft auszeichnen. Ich habe gezeigt, wer ich bin, darüber bin ich natürlich trotz der Niederlage froh.“

Florian Kohfeldt hob Kapinos Leistung nach dem Spiel ausdrücklich hervor. „Ich habe heute gesehen, dass wir einen sehr, sehr guten zweiten Torhüter haben, das ist eine positive Erkenntnis“, erklärte der Trainer. Kapino habe seine Klasse schon nachgewiesen, als er vergangene Saison im Bundesligaspiel gegen Freiburg für den verletzten Pavlenka einspringen musste. „Und er zeigt das auch in jedem Training“, lobte Kohfeldt, „Pavlenka ist die klare Nummer 1, und wir haben eine überragende Nummer 2.“

Kohfeldt: Die Rangfolge im Tor bleibt

An dieser klaren Rangfolge im Bremer Tor gebe es nichts zu rütteln, betonte Kohfeldt. Trotz Kapinos starker Entwicklung bleibe Pavlenka diese „klare Nummer 1“, es gebe „nicht mal den Hauch eines Ansatzes, darüber nachzudenken“. Nichtsdestotrotz wisse er nun, so formulierte es Kohfeldt, „dass ich nie, aber auch nie Bauchschmerzen hätte, wenn Kapino spielen würde“.

Kapino selbst, in seiner ganzen Art wesentlich extrovertierter und selbstbewusster als der eher schüchtern wirkende Pavlenka, kann derzeit mit dieser Rolle leben, will perspektivisch aber mehr. „Natürlich möchte jeder spielen“, erklärte er nach seinen vielen Glanztaten gegen den Zweitligisten, „aber als ich meinen neuen Vertrag bei Werder unterschrieben habe, wusste ich, dass Jiri hier ist und dass er einer der besten Torhüter der Bundesliga ist.“ Deshalb gehe es für ihn nun darum, „bereit zu sein, wenn ihm etwas passiert oder wenn er den Verein verlässt“.

Die Fehler von früher abgestellt

Dieser Nebensatz lässt natürlich aufhorchen. Auf Nachfrage konkretisierte Kapino seinen Anspruch und seine Ziele für den Fall, dass es Pavlenka in den nächsten Transferperioden zu einem anderen Klub zieht. „Ich versuche, den Verein jeden Tag davon zu überzeugen, dass er auf mich als Nummer 1 setzt, sollte Jiri den Verein verlassen“, sagte Kapino, „aber ich muss das auch in jedem Training und jeden Tag zeigen, auch in jedem Spiel wie nun bei St. Pauli, das ist das Allerwichtigste“.

Um dieses Vertrauen des Vereins zu gewinnen, sei jedes Testspiel wertvoll, sei es in der Saisonvorbereitung oder nun in einer Länderspielpause. Denn natürlich weiß Kapino, dass er aus seinen Anfangsjahren bei Panathinaikos Athen, Olympiakos Piräus und Nottingham Forest nicht nur als körperlich sehr robustes Torwarttalent bekannt ist, sondern auch als ein Keeper, der für so manchen unerklärbaren Fehler gut ist. „Ich hatte ein paar Probleme in der Vergangenheit bei meinen früheren Klubs, aber nicht hier bei Werder Bremen“, erklärte Kapino dazu, „hier in Bremen habe ich meine Fähigkeiten gezeigt.“ Diese positive Entwicklung liegt aus seiner Sicht vor allem an der Zusammenarbeit mit Werders Torwarttrainer Christian Vander. „Ich fühle mich richtig gut mit ihm“, betonte der Grieche, „er ist einer der besten Torwarttrainer, die ich je hatte. Er verbessert mich, und das ist jetzt wichtiger, als ein paar Spiele zu machen.“

Gutes Verhältnis zu Pavlenka

Doch wie lange kann man sich als Profi-Torhüter verbessern, wenn man nicht regelmäßig spielt? „Bis zum Sommer“, antwortete Kapino auf diese Frage und lachte. „Wir werden sehen, was dann alles passiert. Ich bin wirklich zufrieden, auch mit meiner Rolle im Team und mit diesen Spielen wie nun bei St. Pauli. Alles andere wird kommen. Ich bin sicher: Wenn du so hart arbeitest, dann kommt deine Chance.“

Das Vertrauen der Mannschaft hat er bereits gewonnen. Zumal seine sehr guten Paraden bei verschiedenen Schusswinkeln und Angriffs-Situationen schnell die leichten Probleme beim Mitspielen von hinten heraus vergessen ließen, die Kapino in der ersten Hälfte zeigte; zumal Werder dieses Phänomen auch von Pavlenka kennt, wenn der Tscheche mal einen durchschnittlichen Tag erwischt. Abwehrspieler Theo Gebre Selassi lobte nach dem Spiel gegen St. Pauli: „Wir haben gesehen, dass unser zweiter Torwart auch ein sehr guter Keeper ist. Ich möchte ihn und Pavlenka nicht vergleichen, aber wir wissen, dass wir uns auf Kapino verlassen können, wenn etwas passiert.“

Kapino selbst sieht die Arbeit an der Seite von Pavlenka ohnehin als Vorteil. In seiner selbstbewussten Art sagte er das so: „Ich bin jetzt nicht die Nummer 1, aber ich lerne von ihm und er lernt von mir. Wir verstehen uns wirklich gut, und das ist wichtig.“