Bleiben statt wechseln

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kapino-Abschied wohl vom Tisch

Malte Bürger

Seitdem Stefanos Kapino bei Werder ist, führt für ihn kein Weg an Torhüter Jiri Pavlenka vorbei. Im Sommer kamen erste Wechselgerüchte auf, nun sieht es so aus, als würde der Grieche weiter in Bremen bleiben.