Irgendwann ist ja bekanntlich immer das erste Mal. Insgesamt 246 Bundesliga-Spiele hatte Nuri Sahin bislang hinter sich gebracht, ohne dabei einen Platzverweis zu bekommen. Doch nun war es so weit. Der 247. Auftritt bescherte ihm kurz vor Schluss gegen Union Berlin eine Gelb-Rote Karte. Eine höchst umstrittene noch dazu. Für Werder kommt der Ausfall zur Unzeit – weil einerseits ein geeigneter Vertreter im Moment nicht verfügbar und Sahin andererseits in einer ganz starken Verfassung ist.

„Bislang hat er eine Topsaison gespielt, er ist Denker und Lenker nach vorne und nach hinten“, sparte Trainer Florian Kohfeldt am Sonnabend nicht mit Lob, als er die Sperre Sahins kommentieren sollte. Wie wichtig die Rolle des 31-Jährigen momentan auf dem Platz ist, zeigte sich auch in Berlin wieder. Sahin nahm das Tempo raus, wenn es nötig war, und beschleunigte es wieder in den passenden Augenblicken. Er war elementarer Bezugspunkt für die neu formierte Viererkette und zugleich Ideengeber, wenn es darum ging, den Ball nicht nur irgendwie, sondern effektiv in die gegnerische Hälfte zu spielen. Kurzum: Sahin spielt in diesen Wochen so, wie es sich sein Trainer wünscht – aber vielleicht auch so, wie es ihm manch Kritiker nicht mehr zugetraut haben mag.

Die Kritik wird leiser

Als Sahin vor etwas mehr als einem Jahr an die Weser wechselte, war Geduld gefragt. Er war im Bremer System nicht die klassische Soforthilfe, seine Wichtigkeit kristallisierte sich erst mit fortlaufender Dauer heraus. Aber dann umso mehr. Bereits in der zweiten Saisonhälfte waren die negativen Stimmen immer leiser und weniger geworden. Wo anfangs noch Geschwindigkeits-Defizite moniert wurden, waren diese später überhaupt kein Thema mehr. Dass über die Person Nuri Sahin nicht mehr diskutiert wurde, war ein ideales Zeichen für Werder – weil sich somit die harte Arbeit des Spielers und der gesamten Mannschaft auszahlte, die Feinabstimmung zwischen individueller Klasse und gemeinschaftlichem Handeln immer besser passte.

Im Trainingslager im Zillertal wurde dann endgültig deutlich, welch wichtiger Faktor Nuri Sahin mittlerweile ist. Er dirigiert, kommentiert und ist für Florian Kohfeldt eine absolute Vertrauensperson. Eine, deren Wert auch abseits des Rasens enorm ist. Er ist ein Kapitän im Verborgenen. So wie jetzt in Berlin. „Er ist in der Kabine so wichtig“, sagte Kohfeldt. „Wie er dieses Mal wieder gesprochen und die anderen geführt hat.“

Damit stand für einen kurzen Moment ein Rätsel im Raum. Was mochte Sahin gesagt haben, um die allerletzten Nuancen des Leistungsvermögens aus seinen Kollegen herauszukitzeln. Der Ex-Dortmunder steuerte selbst die Lösung bei: „Ich habe gesagt, dass es keine Ausreden gibt. Wenn ich nach dem Spiel dastehen und sagen würde: Der fehlt, der fehlt, der fehlt, es ist doch klar, dass wir verlieren – das wäre peinlich“, sagte er. „Es ging darum, zu gewinnen.“ Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht, mit aller Macht kämpften die dezimierten Bremer in der prickelnden Atmosphäre des Stadions an der Alten Försterei um ihren Auswärtserfolg. „Jeder hat sich reingehauen, ich bin stolz auf die Jungs“, freute sich Sahin später. „Für die Entwicklung jedes Einzelnen bedeutet so ein Sieg viel.“

Zeitspiel oder nicht?

Doch es gab da eben auch noch diese turbulente Nachspielzeit. Und somit die Gelb-Rote Karte, die Sahin kurz und knapp „nicht verstehen“ konnte, wie er sagte. Einen Freistoß hatte er schnell ausführen wollen, doch plötzlich wurde ihm Zeitspiel seitens des Unparteiischen Tobias Welz unterstellt. Durchaus möglich, dass Sahin den Ball vor der Freigabe passte und somit eine zeitbringende Wiederholung der Ausführung nötig geworden wäre, ein souveräner Umgang mit der Situation seitens des Regelhüters sieht dennoch anders aus. Es blieb eine krude Entscheidung, zumal der Schiedsrichter letztlich für die eigentliche zeitliche Verzögerung sorgte. Und Werder eine Strafe aufdrückte, die in diesem Augenblick schlichtweg nicht angebracht war.

Und somit war sie dahin, die weiße Liga-Weste. Im Pokal war sie bereits verschmutzt. Vergangenen April war Sahin im Viertelfinale auf Schalke erstmals im Werder-Trikot vom Platz gestellt worden. Damals wie heute gilt: „Die Gelb-Rote Karte gegen Nuri tut richtig weh“, wie es Niclas Füllkrug treffend auf den Punkt brachte.

Denn wie soll das Problem des fehlenden Sechsers jetzt eigentlich gelöst werden? Maximilian Eggestein, der auch auf dieser Position spielen könnte, fehlt momentan aufgrund von Rückenproblemen. Eine rechtzeitige Wiedergenesung ist nicht sicher. Philipp Bargfrede steht nach seiner Knie-Operation zwar vor einer Rückkehr ins Teamtraining, das Leipzig-Spiel am Sonnabend (18.30 Uhr) dürfte aber wohl zu früh kommen. Und dann? Mit Christian Groß gibt es zwar noch einen Akteur, der eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler ist, wie Kohfeldt jüngst verriet, gegen die offensivstarken Sachsen wird auf der zentralen Position vor der Abwehr aber wohl doch eher ein Profi gebraucht, der auf diesem Niveau zu Hause ist. Da bliebe im Grunde nur noch Davy Klaassen.

Es riecht also nach weiteren Umstellungen, womöglich verziehen sich die Aromen aber noch während der anstehenden Trainingswoche. Und deshalb wollte sich Florian Kohfeldt die Stimmung auch nicht zu sehr trüben lassen. Stattdessen sagte er schlicht und einfach: „Nuri fehlt uns jetzt nächste Woche, das ist alles andere als optimal.“ Und dann schob er ganz pragmatisch hinterher: „Dafür kann er in Dortmund wieder spielen.“ Und das ist sowohl für Sahin als auch für Werder nicht ganz unwichtig.