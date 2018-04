Werder wird kein Benefizspiel gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03 absolvieren. Mehrere Werder-Fans und Ultragruppierungen hatten sich das zuletzt gewünscht und mit Offenen Briefen auch direkt an Werder gewandt. „Der SV Babelsberg hat unsere Solidarität“, sagte Frank Baumann nun, „aber ein Benefizspiel wird es nicht geben.“

Zum Hintergrund: Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) streitet mit den Babelsbergern, es geht um die Verwendung von Pyrotechnik und einen „Nazischweine“-Ruf beim Spiel gegen Energie Cottbus im April 2017. Babelsberg soll 7.000 Euro Strafe zahlen, weigert sich aber.

„Ein Benefizspiel macht keinen Sinn, weil es eine zu geringe Geldstrafe ist, und weil sich das ursprüngliche Urteil auf den Pyro-Einsatz begründet hat“, führte Baumann weiter aus. Was die Babelsberger trotzdem ärgert, ist die Tatsache, dass rechtsradikale Äußerungen aus dem Cottbuser Block von Seiten des Verbandes ungesühnt bleiben. Damit ist man auch in Bremen und bei Werder nicht glücklich. „Rechtsextremismus hat in unserem Land nichts zu suchen“, sagte Baumann.

Alternative Hilfsaktion möglich

Laut Angaben vom SV Babelsberg gab es einen Austausch zwischen beiden Klubs, für den sich die Babelsberger im Nachhinein via Twitter bedankten.

Nach dem Telefonat zwischen den Klub-Präsidenten, also Werders Hubertus Hess-Grunewald und Babelsbergs Archibald Horlitz, ist laut Werder-Angaben nun auch eine alternative Hilfsaktion im Gespräch. „Auch wenn ein Benefizspiel mit unserem Profitteam nicht realisierbar ist, möchten wir deutlich machen, dass wir an der Seite des SV Babelsberg 03 stehen und für gemeinsame Projekte offen sind“, sagte Grunewald.