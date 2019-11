Zweisame Runden: Auf dem Trainingsplatz waren Ludwig Augustinsson und Niklas Moisander bereits zu sehen. In der Bundesliga spielen sie aber noch nicht. (nordphoto)

Die ersten rechneten schon gegen Borussia Mönchengladbach mit einer Rückkehr von Kapitän Niklas Moisander in der Bremer Mannschaft, doch diese Erwartungen waren angesichts der Schwere seiner langwierigen Waden- und Sehnenverletzung überzogen. Der Abwehrchef braucht weiter Zeit, selbst die Trainingseinheiten in dieser Länderspielpause werden ihn noch nicht zu einem Kandidaten für Bundesliga-Fußball bei Werder machen.

Nur kein Risiko bei Augustinsson

Das gilt auch für Ludwig Augustinsson, für den eine Rückkehr in die Mannschaft trotz guter Trainingsfortschritte noch viel zu früh kommen würde. Nach seiner Knie-Operation in der Sommerpause muss der Schwede behutsam aufgebaut werden, damit sich der Körper an die Belastung gewöhnen kann und wenigstens bei ihm keine Rückschläge drohen. Im nächsten Heimspiel gegen Schalke 04 werden Moisander und Augustinsson deshalb noch nicht spielen.