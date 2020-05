Wenn am Montag um 20.30 Uhr das Spiel Werder gegen Leverkusen im Weserstadion angepfiffen wird, wird vieles anders sein. Einen kleinen Vorgeschmack haben Spieler und Trainerstab am Montag bekommen, als alle Beteiligten in einer Generalprobe die Abläufe rund um die Partie durchgespielt haben. Sogar das Flutlicht wurde eingeschaltet.

Eine Erkenntnis war, dass die Aufgaben des Stadionsprechers in dieser Aufführung überschaubar sind. Es wird dennoch einen geben, das sieht das Protokoll so vor. Doch da, wo sonst immer zwei durch das Programm führen, Christian Stoll und Arnd Zeigler, wird es jetzt nur noch einer sein. Eine Maßnahme, die der massiven Reduzierung des Personals geschuldet ist, um an Spieltagen möglichst wenig Menschen zusammenzuführen.

Auswechselungen werden per Lautsprecher angesagt

Am Montag wird Zeigler im Einsatz sein, und das wird sich auch an den restlichen sechs Heimspieltagen nicht ändern. Dass bis zum Ende der Saison ausschließlich Zeigler arbeitet, hat logistische Gründe. Der gebürtige Bremer Stoll hat seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen in Berlin. Unnötige Fahrten sollen aber weiterhin vermieden werden. „Aus zeitlichen Gründe haben wir uns für Arnd Zeigler entschieden", sagt Christoph Pieper, Werders Leiter PR und Öffentlichkeitsarbeit. Zeigler, der in Bremen lebt, hat schlicht den kürzeren Anfahrtsweg.

Viel zu tun hat er nicht. Wo es im Normalfall eine Moderation rund um das Spiel gibt, fällt bei Spielen ohne Zuschauern vieles weg. Niemand ist da, der unterhalten werden muss. Es werde ein „abgespecktes Programm" geben, sagt Pieper. Dazu gehört das Verlesen der Aufstellung, das Verkünden der Tore, falls es denn welche gibt, und auch die Auswechselungen werden per Lautsprecher angesagt. Ein Service für die wenigen Journalisten im Stadion.

Musik wird auch gespielt. Vor dem Spiel, in der Halbzeit und danach. Auf eine künstliche Geräuschkulisse, die vorgaukeln soll, dass es so etwas wie Atmosphäre gibt, wird verzichtet. Es also wird gespenstisch ruhig sein, wenn der Ball wieder rollt.