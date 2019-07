Neue Saison, neue Regeln: Was für Spieler gilt, wird in der kommenden Spielzeit auch für Trainer gelten. Die sollen künftig für Fehlverhalten an der Linie mit Gelben oder sogar Roten Karten bestraft werden. Gelbe Karten für die Trainer soll es beim Verlassen der Coaching-Zone geben, bei Protesten und respektlosen Gesten sowie dem Werfen von Trinkflaschen. Ob die entsprechende Regeländerung auch eine Sperre nach drei Verwarnungen nach sich zieht, soll am Freitag vom Präsidium des DFB auf Vorschlag der DFL beschlossen werden.

Auf die Pläne des Verbands angesprochen, sagt Florian Kohfeldt: „Ich sehe der Sache sehr entspannt entgegen, halte sie aber für sehr grenzwertig. Es wird wieder das Verhältnis zwischen Trainer und Schiedsrichter belastet.„ Prinzipiell hat Kohfeldt kein Problem damit, wenn Fehlverhalten der Trainer sanktioniert wird. „Grobe Unsportlichkeiten sollten auch bei Trainern geahndet werden. Aber nicht Emotionen. Wir können Emotionen nicht weglaufen, wie Spieler es können.“

Besonders bei der angedachten Sperre nach drei Gelben Karten hat Kohfeldt Bedenken: „Man kann Trainer nicht mit demselben Strafmaß belegen wie einen Spieler. Wir haben eine ganze Art der Arbeit." Während Spieler erst nach der 5. Gelben Karte eine Partie aussetzten müssen, sollen Trainern bereits nach drei Verwarnungen gesperrt werden.

„Werde mir die Emotionen nicht nehmen lassen“

Schwierigkeiten sieht Kohfeldt in der Beurteilung, wem die Emotionen des Trainers an der Außenlinie gelten. Ob die Gesten Richtung der eigenen Spieler gehen, also Jubel oder Ärger ausdrücken oder zur Motivation der Spieler dienen. Oder ob es eine Emotion Richtung Schiedsrichter ist. „Das ist sehr schwer zu trennen. Deshalb ist es eine Regel, die auf den ersten Blick für mich keinen Sinn ergibt", sagt Kohfeldt.

In der vergangenen Saison hat Werders Trainer mehrfach Auseinandersetzungen mit Schiedsrichtern erlebt. Eine generelles Problem sieht er aber nicht: „Es ist ein Bild entstanden, das sich aus dem Spiel gegen Frankfurt speist und mit dem Rest der Saison nicht zu vergleichen ist. Würde man die Schiedsrichter fragen, würden sie sagen, dass sie sich ab März mit kaum einem Trainer besser verstanden haben als mit mir."

Konsequenzen für sein Handeln an der Linie wird es nicht geben. „Ich werde mir auf gar keinen Fall die Emotionen Richtung Mannschaft nehmen lassen. Sonst bin ich nicht mehr ich. Ich muss eine Mannschaft so führen, wie ich sie führen will. Dann beschneidet man uns elementar darin, was unseren Job ausmacht."

Am 5. August soll es in Köln einen Workshop des DFB zur neuen Regel geben, danach will Kohfeldt sich noch einmal detaillierter äußern. Dass er sie dann anders beurteilt, ist kaum zu erwarten.