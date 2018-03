Ein Bild aus dem Jahr 2013: Bundestrainer Joachim Löw bereitet Max Kruse auf die Einwechslung vor. (dpa)

Auf dem Trainingsplatz war Max Kruse vergangene Woche nicht zu entdecken. Im Gegensatz zu den zahlreichen anderen Profis, die derzeit fehlen, war Kruse aber nicht mit der Nationalelf auf Länderspielreise. Kruse, ließ Werder mitteilen, absolviere ein individuelles Trainings-Programm, vermutlich im Kraftraum. Für die deutsche Auswahl hatte Bundestrainer Joachim Löw Kruse mal wieder nicht nominiert.

Theoretisch kann sich der Bremer noch bis zum 15. Mai Hoffnung machen, dann gibt Löw den vorläufigen Kader für die WM in Russland bekannt. Groß dürfte diese Hoffnung allerdings nicht sein. „Es gibt keinen Austausch mit Löw“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann. Üblicherweise läuft dieser von Trainer zu Trainer, Löw würde sich also mit Florian Kohfeldt kurzschließen. „Aber da war meines Wissens nichts“, sagt Baumann, der wohl wissen würde, falls Löw sich über Kruse informiert hätte.

Sportlich gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, dass Kruse einen Platz im WM-Kader verdient hätte. Trotzdem rechnet bei Werder kaum jemand damit, dass es so kommt. Zum einen, weil Löw Kruse im März 2016 für zwei Länderspiele aus dem Kader strich, und der DFB es damit erklärte, er sei seiner Vorbildrolle als Nationalspieler nicht nachgekommen und habe sich unprofessionell verhalten. Schon das klang nach endgültigem Abschied. Zum anderen, weil Löw im Offensivbereich eine so große Auswahl hat, dass er auf Kruse nicht angewiesen ist. Es müsste vermutlich eine Reihe Spieler ausfallen, bevor Kruse zum Zug kommt. Was unwahrscheinlich ist.