Joshua Sargent (l.) jubelt mit Bremens Abwehrspieler Marco Friedl und Bremens Abwehrspieler Ludwig Augustinsson über seinen Treffer zum 0:1. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Wie ärgerlich: Allerdings können die Bremer im Abstiegskampf mit dem 1:1 sicherlich besser leben als der FC. Josh Sargent hatte die Bremer nach einem wenig berauschenden Auftritt seines Teams mit 1:0 in Führung geköpft (66.), Jonas Hector gelang der Ausgleich. Zuvor war jedoch Werder-Keeper Jiri Pavlenka beim Fangen des Balls gestört worden, was ungeahndet blieb.

Werder-Coach Florian Kohfeldt hatte mit seiner Aufstellung überrascht, allerdings nicht mit dem Startelf-Comeback von Niclas Füllkrug, sondern mit einem Dreier-Sturm. Denn Milot Rashica und Josh Sargent durften auch angreifen, dafür musste Mittelfeld-Mann Romano Schmid auf die Bank. Doch deshalb agierten die Gäste keineswegs offensiver. Vielleicht lag das auch an der überraschenden Formation der Kölner, FC-Coach Markus Gisdol hatte von der gewohnten Dreier- auf eine Viererkette umgestellt. „Ich bin ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet“, gestand Kohfeldt kurz vor dem Anpfiff bei „Sky“: „Aber das treibt uns auch keine Schweißperlen auf die Stirn.“

Und in der Tat: Werder begann durchaus verheißungsvoll. Eine Flanke von Ludwig Augustinsson, der nach seiner Genesung wieder für Felix Agu ran durfte, köpfte Füllkrug über das Tor (7.). Hätte er den Ball mal lieber durchgelassen, denn hinter ihm lauerte Sargent. Aber Füllkrug wollte es einfach selbst wissen. „Ich konnte ihn nach vier Wochen Mannschaftstraining nicht mehr zurückhalten“, hatte Kohfeldt vor der Partie erklärt. Und Füllkrug war es auch, der die zweite Bremer Gelegenheit besaß, aber aus acht Metern nur ein Schüsschen fabrizierte.

Kurz davor hätte es durchaus Elfmeter für Werder geben können, als Theodor Gebre Selassie in den Strafraum eindrang und von Ellyes Skhiri am Bein getroffen wurde und zu Fall kam. Doch weder Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck noch der Video-Assistent reagierten.

Dafür agierten nun umso mehr die Kölner. Sie übernahmen das Kommando, weil sich die Bremer immer mehr zurückzogen und nicht aggressiv genug in die Zweikämpfe gingen. Skhiri verpasste dabei die hundertprozentige Chance zur Führung, als er aus fünf Metern den Ball direkt auf Werder-Keeper Jiri Pavlenka köpfte (20.).

Mehr zum Thema Der Liveticker zum Nachlesen Werder und Köln trennen sich 1:1 Werder Bremen und der 1. FC Köln haben sich am Sonntagnachmittag mit einem 1:1 getrennt. Hier gibt’s den Ticker zum Nachlesen. mehr »

Das war ein lauter Warnschuss. Kohfeldt stellte um, zog Sargent etwas zurück und machte aus dem 5:2:3-System ein 5:3:2. Doch Werder bekam zu selten den gewünschten Zugriff, weder vorne im Pressing noch im Mittelfeld. Immerhin stand die Abwehr ganz ordentlich, so dass die Kölner Überlegenheit nicht in echte Chancen mündete. Spaß machte dieses Spiel aus Bremer Sicht nur sehr begrenzt.

Das hätte sich nach dem Wechsel beinahe sofort geändert, denn Werder legte plötzlich den Vorwärtsgang ein. Doch Augustinsson scheiterte an FC-Keeper Timo Horn, Kevin Möhwald schoss den Abpraller weit über das Gehäuse (47.). Das war es aber auch schon wieder mit Bremer Offensivdrang. Hauptsache weg mit der Kugel, lautete fortan das Motto gegen Kölner, die zwar angreifen wollten, allerdings auch nicht so recht konnten.

Kohfeldt reagierte, nahm den zwar engagierten, aber wenig effektiven Füllkrug genauso wie Möhwald vom Platz und brachte dafür Leonardo Bittencourt und Romano Schmid (57.). Ein Glücksgriff! Denn Schmids Flanke köpfte Sargent zum 1:0 ins Netz (66.). Ein Tor aus dem Nichts, das selbst Kohfeldt zu überraschen schien. Der Coach jubelte gar nicht richtig. Dafür strahlte Sargent über beide Backen, er hatte wie schon bei seinem Treffer zum 2:1-Sieg gegen Frankfurt bewiesen, dass er doch ein Torjäger sein kann.

Köln wehrte sich zwar gegen die Niederlage, war dabei aber wenig gefährlich – bis eine Flanke von Noah Katterbach in den Strafraum segelte. Eigentlich eine sichere Angelegenheit für Pavlenka, doch der bekam den Ball nicht zu packen, sondern im Luftkampf mit Emmanuel Dennis den Ball auf dem Kopf. Und so konnte der eingewechselte Jonas Hector die Kugel mühelos zum 1:1 ins leere Tor schießen (83.). Ein schlimmer Torwartfehler? Die TV-Bilder ließen eher auf ein Foul von Dennis schließen, der mit sein Hand Pavlenkas Arm berührte und damit die Fangbewegung entscheidend gestört hatte. Doch Jöllenbeck entschied genauso auf Tor wie der Video-Assistent.

Letztlich ging das Unentschieden durchaus in Ordnung. Denn Werder hatte zu wenig dafür getan, um das Spiel zu gewinnen und den vielleicht schon vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Der kann allerdings schon am Mittwoch beim Nachholspiel gegen Arminia Bielefeld folgen.