Manuel Mbom könnte nach seinem starken Debüt gegen Schalke erneut in der Startelf stehen. (nordphoto)

Es gibt allerlei Variablen, die ein Trainer bei der Wahl seiner Startaufstellung berücksichtigen muss. Den körperlichen Zustand der Protagonisten zum Beispiel. Oder die Leistungen im Training. Mitunter spielt aber ein ganz anderer Faktor eine entscheidende Rolle: ein Erfolgserlebnis. Und genau dieses hat Werder nach dem Fehlstart gegen die Hertha bekanntlich in der Vorwoche auf Schalke gehabt. Beim 3:1-Sieg gab es im Grunde keinen Spieler, der richtig enttäuscht hat. Von seinen Profis erwartet Florian Kohfeldt Konstanz in ihren Darbietungen - warum also sollte der Coach ausgerechnet jetzt diese Regel für sich selbst außer Kraft setzen und eine bewährte Mannschaftsaufstellung wieder durcheinanderwürfeln?

Die Antwort könnte sein: Weil der Gegner ein anderer ist. Aufsteiger Arminia Bielefeld hat mit vier Zählern einen respektablen Start hingelegt und dementsprechend nicht ansatzweise ein angekratztes Nervenkostüm wie zuletzt der FC Schalke 04. Mit Fabian Klos gibt es zudem einen groß gewachsenen Stürmer, der den Bremern das Leben schwer machen könnte. Für solche Fälle hat Werder Patrick Erras verpflichtet, der nicht nur im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, sondern in der Abwehrkette auch die notwendigen Kopfballduelle für sich entscheiden könnte. Florian Kohfeldt ist aktuell dennoch nicht restlos davon überzeugt, dem Ex-Nürnberger die Spezialaufgabe am Sonnabend auch anzuvertrauen. Zumindest nicht als Teil der Startelf.

Erras wieder außen vor?

„Dann müssten wir auch die Grundordnung ändern. Dass das von Beginn an ein Thema wird, kann ich mir eher schwer vorstellen“, sagte Kohfeldt. Zuletzt agierte Werder mit einer Viererkette, mit Erras würde es wohl auf einen ständigen Wechsel zwischen Dreier-, Vierer und Fünferkette hinauslaufen. Vorbei wäre es mit der Kontinuität. Eine generelle Absage an Erras, der zuletzt in Gelsenkirchen nicht einmal auf der Bank saß, ist das aber nicht. „Natürlich ist er ein Kandidat für den Kader. Es war letzte Woche eine unglaublich enge Entscheidung zwischen ihm und Christian Groß. Letztendlich fiel die Entscheidung auf Christian, weil er für dieses Spiel flexibler einsetzbar war“, sagte Kohfeldt. „Patrick hat eine sehr gute Trainingswoche gehabt. Und wenn man im Laufe des Spiels vielleicht etwas zu verteidigen hat, halte ich ihn für eine passende Option.“

Daher sieht es tatsächlich so aus, als würde Werder das zweite Heimspiel der noch jungen Saison mit dem gleichen Personal wie in der Vorwoche angehen. Davy Klaassen ist im Mittelfeld fest eingeplant, trotz des möglichen Wechsels zu Ajax Amsterdam. Laut der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“ hat der Champions-League-Teilnehmer ein verbessertes Angebot für Klaassen abgegeben, Werders Vize-Kapitän könnte also gegen Bielefeld sein letztes Spiel für die Bremer bestreiten.

Bleibt die Aufstellung wie gegen Schalke, würde nicht nur Kapitän Niklas Moisander erneut zuschauen, auch Davie Selke bliebe erst einmal draußen. Niclas Füllkrug hat allein schon wegen seiner drei Treffer gegen Schalke alle Argumente auf seiner Seite. Lediglich im Mittelfeld könnte sich etwas tun, da Leonardo Bittencourt bislang noch nicht die gewünschten Akzente gesetzt hat. Allerdings haben dies seine direkten Konkurrenten Yuya Osako und Nick Woltemade auch nicht getan. Romano Schmid hat seine Chance noch nicht bekommen. Bei allen drei Spielern wäre der Einsatz fraglos mit einem gewissen Risiko verbunden. Doch wenn Werder in diesen Wochen etwas gebrauchen kann, dann ist es Sicherheit.

Mögliche Aufstellung

Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - M. Eggestein, Mbom, Klaassen, Bittencourt - Sargent, Füllkrug