Nuri Sahins Zeit bei Werder scheint sich langsam dem Ende zuzuneigen. (nordphoto)

Dass Nuri Sahin beim 1:0 in Freiburg plötzlich nicht mehr im Werder-Kader stand, kam schon überraschend. Dass er dann auch beim 0:0 gegen Gladbach keine Berücksichtigung fand, war ein deutlicher Fingerzeig dafür, dass Florian Kohfeldt nicht mehr mit dem 31-Jährigen plant. Schließlich fehlten mit Philipp Bargfrede und Kevin Vogt am Dienstag gleich zwei Spieler, die im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden können, also auf Sahins Position. Von den Ausfällen profitierte aber nicht der Ex-Dortmunder, sondern Christian Groß, der erstmals seit Mitte Dezember wieder in der Startelf stand. Als Alternative für das Mittelfeldzentrum saß der 20-jährige Ilia Gruev auf der Bank, der noch keine Bundesliga-Erfahrung hat.

Sahin dagegen hat so viel Erfahrung wie nur wenige Spieler. Er spielte für Dortmund, Real Madrid und Liverpool, wurde deutscher Meister und spanischer Meister. Doch in den Wochen, die für Werder über Abstieg oder Klassenerhalt entscheiden, wird der Mittelfeldmann ganz offensichtlich nicht mehr gebraucht. Vor dem Gladbach-Spiel hatte Kohfeldt betont, dass es ausschließlich sportliche Gründe waren, die dazu führten, dass Sahin und auch Johannes Eggestein keinen Kaderplatz bekamen.

Baumann: Taktische Gründe

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER sagte nun Frank Baumann: „Es kann auch taktische Gründe geben, wenn jemand nicht im Kader ist – wie bei Nuri Sahin oder Johannes Eggestein zuletzt. Es ist eine andere Situation als über weite Strecken der bisherigen Saison.“ Werders Sportchef meint damit die deutlich entspannte Personalsituation. Trotzdem ist es ein klares Zeichen, wenn ein Nachwuchsspieler wie Gruev den Kaderplatz bekommt und Sahin, der in der Hinrunde noch Stammspieler war, nicht.

In diesem Kalenderjahr hat Sahin nur dreimal gespielt, zuletzt Anfang Februar. Dass sein auslaufender Vertrag in Bremen nicht verlängert wird, gilt praktisch als sicher, auch wenn Sportchef Baumann sich bedeckt hielt: „Wir können und wollen bei den Spielern, deren Verträge auslaufen, aktuell keine Entscheidung treffen. Alle Parteien werden Geduld haben müssen. Der volle Fokus liegt darauf, die Klasse zu halten.“ Dass Sahin im Sommer wohl ablösefrei auf dem Markt ist, hat sich in der Türkei bereits herumgesprochen. Laut der türkischen Sportzeitung „Fanatik“ ist Fenerbahce Istanbul an einer Verpflichtung des Ex-Nationalspielers interessiert. Es soll bereits Gespräche gegeben haben. Beim aktuellen Tabellensiebten der „Süper Lig“ könnte Sahin auf einen alten Bekannten treffen: Max Kruse.