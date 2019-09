Bei Werder sehnen sie die Rückkehr der verletzten Spieler herbei. Beim Mannschaftstraining an diesem Dienstag steht der erste große Moment an: Milot Rashica soll erstmals nach seiner schweren Adduktorenverletzung, die er sich am 1. Spieltag bei der 1:3-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf zugezogen hatte, wieder mit den Kollegen auf dem Platz trainieren. „Bei Milot sieht es gut aus“, freut sich Frank Baumann am Montag im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „er soll auch beim Heimspiel gegen Leipzig schon wieder dabei sein.“ Den Tabellenführer empfängt Werder am Sonnabend um 18.30 Uhr im Weserstadion.

Bei den anderen Kandidaten wie Maxi Eggestein, Niklas Moisander und Ömer Toprak ist Werders Sportchef deutlich verhaltener. „Bei ihnen muss man noch abwarten“, sagt Baumann, „bei Maxi Eggestein ist die Hoffnung etwas größer als bei Niklas Moisander.“ Eggestein hatte sich im geheimen Training vor dem Spiel bei Union Berlin am Rücken verletzt, Kapitän und Abwehrchef Moisander erlitt in der Länderspielpause einen Muskelfaserriss in der Wade - beim lockeren Auslaufen und Dehnen nach dem Testspielsieg in Hannover.

Eher das Dortmund-Spiel als Ziel

Auch wenn Werder fitte Innenverteidiger gerade sehr nützen würden, könnte ein zu frühes Einsteigen von Moisander fatal enden. Denn reißen die Muskelfasern wegen zu früher Belastung erneut, würde der Kapitän wieder mehrere Wochen fehlen. Dieses Schicksal erlitt Sebastian Langkamp in diesem Sommer, weshalb der Abwehrroutinier seit Trainingsstart Ende Juni noch keine Minute mit den Kollegen auf dem Feld trainierte. Langkamps Comeback im Kader steht wohl frühestens Ende des Monats an.

Auch Ömer Toprak, auf den Trainer Florian Kohfeldt im Idealfall schon gegen Leipzig gerne zurückgreifen wollte, muss vorsichtig integriert werden. Seine Verletzung ist ähnlich tückisch wie die von Moisander. Neuzugang Toprak erlitt am zweiten Spieltag in Hoffenheim eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung an der Wade. "Bei Niklas Moisander und bei Ömer Toprak sieht es eher so aus, dass sie gegen Dortmund wieder zu Verfügung stehen", meint Baumann, "bei ihren Verletzungen ist es wichtig, kein Risiko einzugehen.“ Nur eine optimale Trainingswoche ohne Nebenwirkungen könnte daran wohl etwas ändern.