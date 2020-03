Ömer Toprak musste in der Nachspielzeit verletzt vom Platz. (nordphoto)

Es war der große Aufreger, als das Spiel eigentlich schon gelaufen war. Frankfurts Filip Kostic foulte Werders Ömer Toprak böse und sah dafür die Rote Karte. Zunächst bestand beim Bremer Verteidiger der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch, er wurde sofort per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Donnerstagmorgen gab Werder dann aber die Diagnose bekannt, und sie fiel glimpflicher aus als befürchtet: Toprak hat eine Riss-Quetschwunde an der Wade.

„Das ist eine sehr schmerzvolle Angelegenheit für Ömer, aber zum Glück ist nichts gebrochen. Die Wunde wurde genäht. Gegen Hertha am Samstag wird Ömer jedoch ausfallen“, wird Trainer Florian Kohfeldt in der Mitteilung zitiert. Wie lange der Abwehrspieler genau fehlt, teilte Werder nicht mit. Im Falle eines Wadenbeinbruchs wäre für ihn die Saison gelaufen gewesen, doch das bleibt dem ohnehin von Verletzungen gebeutelten Toprak nun erspart.

Keine Vorwürfe an Kostic

Kostic' rüdes Foul an Toprak hatte für reichlich Ärger gesorgt. Als der Sieg der Eintracht längst feststand, trat er dem Bremer von hinten voll in die Wade. Nach dem Spiel äußerte sich Florian Kohfeldt aber sehr moderat zu diesem überharten Einsteigen: „Wenn man die Szene sieht, finde ich nicht, dass Filip da ganz brutal reingeht. Er rutscht etwas weg. Das ist eine Sache, die im Fußball passiert. Das ist nicht schön, aber es gibt von mir keinen unglaublichen Vorwurf an Filip Kostic.“ Der Frankfurter suchte nach der Partie auch das Gespräch mit Kohfeldt; „Er war bei mir, wird auch Kontakt zu Ömer aufnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher.“

Eintracht-Trainer Adi Hütter lobte Kohfeldts bedachte Worte und betonte ebenfalls, dass Kostic nicht absichtlich gefoult habe. Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic dagegen glänzte nicht eben durch Empathie. Er wünschte Toprak zwar alles Gute, beschäftigte sich dann aber ausführlich mit der Sperre, die Kostic nun bekommen wird: „Normalerweise müssen alle Karten nach einem Pokalhalbfinale gelöscht werden - egal ob Gelb oder Rot. Du nimmst den Jungs eine große Geschichte weg“, sagte er dem TV-Sender Sky.