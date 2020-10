Am Sonntag spielt Werder im Weserstadion gegen Hoffenheim. Die Vorbereitung auf die Partie wird überschattet von einem Corona-Fall in der Mannschaft. (dpa)

Kein weiterer positiver Corona-Test bei Werder: Wie der Klub am frühen Freitagabend mitteilte, fielen alle Ergebnisse negativ aus. Die Werder-Profis trainieren aktuell bereits im Weserstadion. Die zusätzlichen Tests am Freitag für die Spieler sowie das Trainer- und Betreuerteam waren angesetzt worden, nachdem es den ersten Corona-Fall in der Bremer Mannschaft gegeben hatte. „Die Spieler sind auf dem Trainingsgelände. Das Spiel gegen Hoffenheim ist nicht gefährdet“, sagte Sportchef Frank Baumann bei einer Online-Medienrunde. „Trotzdem haben wir alle mitbekommen, dass die Einschläge in den letzten Tagen immer näher gekommen sind.“

Wie berichtet, hatte Werder am Donnerstag mitgeteilt, dass ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden war und sich in 14-tägige Quarantäne begeben hat. Ein weiterer Profi und ein Mitglied des Funktionsteams befinden sich als Kontaktpersonen der Kategorie 1 auf Anweisung des Gesundheitsamts ebenfalls seit Mittwoch in Quarantäne. Auf Wunsch der Betroffenen bat Werder darum, die Namen vorerst nicht zu veröffentlichen. Der WESER-KURIER respektiert diesen Wunsch.

Die restlichen Spieler sowie Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs hatten sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, bis die Testergebnisse am Freitag vorlagen. Nachdem nun keine weiteren Corona-Fälle dazu gekommen sind, kann die Mannschaft sich weiter auf das Heimspiel gegen Hoffenheim am Sonntag (18 Uhr) vorbereiten.