Keine Angst vor Insider-Wissen

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Werders ehemaliger Kaderplaner Tim Steidten (l.) und Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Es wird das erste Wiedersehen in offizieller Funktion: Im Sommer hat Werder seinen langjährigen Kaderplaner Tim Steidten abgeben müssen - der 40-Jährige arbeitet nun für den kommenden Gegner Bayer Leverkusen. Bei den Bremern ist der Posten bislang verwaist, der passende Nachfolger wird noch gesucht. Und nun ist da also jemand in Leverkusen, der dem Trainerstab theoretisch noch den einen oder anderen Tipp geben könnte, wie die Elf von Florian Kohfeldt aam besten zu bespielen ist. Werders Coach bleibt aber gelassen: „Er war nie bei Matchplan-Sitzungen dabei und nie so nah dran, dass er ganz genau weiß, wie wir Gegner analysieren“, sagte Kohfeldt. „Aber natürlich hat er eine Menge Wissen darüber, wie ich über Fußball denke. Das macht mir allerdings keine Sorgen.“

Darüber hinaus blickt der 37-Jährige dem Treffen der beiden ehemaligen Kollegen am kommenden Spieltag ohne jeglichen Groll entgegen. „Tim ist ein sehr guter Charakter, ein sehr guter Typ“, sagte Kohfeldt. „Wir können uns ja schon sehr lange, auch aus der Zeit vor der Profizeit. Ich wünsche ihm alles Gute in Leverkusen - nur halt nicht am Sonnabend.“ Vor der Partie um 18.30 Uhr muss die gute Verbindung allerdings ein wenig ruhen. Zwar habe sich Steidten noch am Donnerstagmorgen mittels Kurzmitteilung gemeldet, sagte Kohfeldt, der aber zugleich durchblicken ließ, dass die Antwort nicht allzu üppig ausgefallen sein dürfte. „Wir sind grundsätzlich in einem guten Kontakt, aber in einer Woche vor dem Spiel halte ich es eigentlich so, dass ich keinen Kontakt zu jemandem vom anderen Verein habe.“