Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat mit seinen Spielern an der Standardschwäche gearbeitet. (nordphoto)

Es waren ungewohnte Bilder am Dienstag rund um Platz 11. Ordner patrouillierten auf den Gehwegen und schickten jeden weg, der zu lange stehen blieb, um durch eine Lücke in der Plane zu linsen. Der erste Teil des Werder-Trainings war geheim, denn es ging um ein sensibles Thema: Standardsituationen. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga hat so viele Gegentore nach Eckbällen und Freistößen kassiert wie Werder. Deshalb arbeitete Trainer Florian Kohfeldt mit seinem Team am Dienstag im ersten Teil der Einheit sowie am Mittwoch komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Verteidigen von ruhenden Bällen. „Ich bin mir sicher, dass wir eine andere Haltung haben werden bei den Standards“, betonte er am Donnerstag mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Schalke.

Vieles spielt sich in solchen Situationen bekanntlich im Kopf ab. Nach einer Ecke kommt oft der Spieler an den Ball, der am konsequentesten in den Zweikampf geht. Das dafür nötige Selbstvertrauen ist bei den Werder-Profis nach den vielen Standardgegentoren allerdings nicht vorhanden. Die Angst vor ruhenden Bällen war zuletzt oft zu spüren. Kohfeldt gab zu, dass er nach dem 0:1 in Mönchengladbach, das nach einem Freistoß fiel, durchaus Sorge um seine Mannschaft gehabt habe. Die Verunsicherung war greifbar. „Wie wir auf ein mögliches Gegentor nach einem Standard reagieren, war deshalb auch ein Thema“, sagte er.

Neben der mentalen Arbeit trainierte Werder natürlich das richtige Verhalten auf dem Platz. Das sei allerdings gar nicht so einfach, erklärte Kohfeldt. „Um Standards realistisch zu trainieren, musst du das simulieren, was im Spiel passiert. Da geht jeder in den Ball rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Im Training ist das ein bisschen anders. Da sind es eher 100 statt 105 Prozent.“ Der Coach wählte bewusst die Einheiten am Dienstag und am Mittwoch für die Standardübungen aus. Da diese weiter entfernt seien vom Spiel, sei die Intensität in den Zweikämpfen höher. Für Donnerstag und Freitag stehen Standards nicht mehr auf dem Programm.

Ohnehin ließen sich ruhende Bälle nur bedingt trainieren, gab Kohfeldt noch zu bedenken und nannte ein Beispiel aus der Werder-Vergangenheit: „Zlatko Junuzovic hat mal jeden Freistoß in den Knick geschossen und nie Freistöße trainiert. Dann hat es zweimal nicht geklappt, er hat angefangen zu trainieren und hat dann keinen mehr getroffen.“