Die Zeit verrinnt, doch bei Werder bleibt es in Sachen Transfers ruhig. „Natürlich ist etwas Neues immer etwas Aufregendes – aber das heißt nicht, dass es auch besser wird“, sagte Florian Kohfeldt. „Die Maxime, die wir immer gehabt haben, ist auch weiterhin: Wir werden nichts machen, um etwas gemacht zu haben. Da passieren die größten Fehler.“

Druck gibt es also keinen. „Es kann sein, dass es noch dauert. Aber ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird, sie zu integrieren, weil sie in ein Korsett kommen, in dem ganz viele schon da sind, die in der Rückrunde eine außergewöhnliche Leistung gebracht haben“, sagte Kohfeldt, der nicht nur im Mittelfeld Bedarf sieht. „Wo wir handeln müssen, ist auf den Außenverteidigerpositionen, da wollen wir mit dieser Besetzung nicht in die Saison gehen“, sagte der Trainer. „Wir suchen jemanden, der beide Seiten spielen kann.“

Gespräche werden geführt, allein es fehlt der Vollzug. „Ich hätte dieses Mal keinen großen Stress damit, wenn es erst recht kurzfristig vor dem ersten Spiel passiert“, sagte Kohfeldt. „Trotzdem: Jeder Tag, an dem du ihn früher hast, ist ein guter Tag.“