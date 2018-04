Es gab Spieler, die aus dem Ausland nach Bremen wechselten, und nach drei Jahren kaum ein Wort Deutsch sprachen. Diego war so einer, Hugo Almeida auch. Und es gibt Thomas Delaney. Nur ein paar Monate dauerte es, bis der Däne Delaney sich die Fragen der Journalisten auf deutsch stellen ließ. Um zu zeigen, dass er diese verstand. Und um jede Gelegenheit zu nutzen, besser Deutsch zu lernen.

Eine fremde Sprache zu lernen hat viel mit dem Willen zu tun, sich einzulassen. Aber Delaney hatte noch einen Vorteil, einen recht großen. Er wusste bereits im Sommer 2016, dass er ab Januar 2017 für Werder spielen würde. Viel Zeit also, sich auf den Wechsel vom FC Kopenhagen in ein fremdes Land einzustellen. "Die Umstände, unter denen ich nach Bremen gekommen bin, waren sehr speziell. Ich hatte die Möglichkeit, mich früh zu entscheiden. Das war ein Privileg, das nicht viele Spieler haben", sagt Delaney selbst. Er hatte Zeit, und er hat diese genutzt, Deutsch zu lernen. Delaney weiß aber auch: "Dieses Privileg habe ich vielleicht nicht wieder."

Die WM als große Bühne

Vielleicht braucht er das gar nicht, denn die Sprache, auf die es ab der kommenden Saison womöglich ankommt, spricht er nahezu fehlerfrei: Englisch. Es könnte bald der nächste Wechsel in der Karriere Delaneys anstehen. Vergangenen Sommer schon gab es einen ernstzunehmenden Flirt mit dem Klub Brighton & Hove Albion, der damals gerade in die Premier League aufgestiegen war. Delaney soll intern auf einen Wechsel gedrängt haben, doch Werder wollte ihn nach einem furiosen halben Jahr nicht gleich wieder verkaufen.

In diesem Sommer könnte das anders sein. Zum einen, weil Delaney intern erneut auf einen Wechsel drängt. Öffentlich sagt er nicht, dass er wechseln will. Er gibt trotz Vertrag bis 2021 aber auch kein Versprechen ab, kommende Saison weiterhin für Werder zu spielen. Das ist ehrlich und aufrichtig, lässt aber den Schluss zu, dass er mit einem Wechsel liebäugelt. Delaney kündigt entsprechend an, dass sich seine Zukunft nicht zeitnah klärt: "Es ist sehr unrealistisch, dass es eine frühe Entscheidung gibt. Ich werde wie alle anderen Spieler den Gesetzen des Marktes folgen, mit all den verrückten Entscheidungen, die es dort gibt."

In diesem Jahr könnte es viele verrückte Entscheidungen geben, im Sommer ist Weltmeisterschaft in Russland. Die größte Bühne der Welt, auf der Fußballer sich für lukrative Wechsel präsentieren können. Manchmal reicht ein Spiel, um den Marktwert raketanartig in die Höhe zu treiben. Delaney trifft mit Dänemark auf die Gruppengegner Australien, Frankreich und Peru. Er wird versuchen, die WM zu nutzen, um möglichst viele Optionen auf einen Wechsel in die Premier League zu haben.

Kohfeldt will Delaney halten

Die Mitspieler wissen über Delaneys England-Pläne Bescheid. Auch Florian Kohfeldt, der weiterhin versucht, Delaney zum Bleiben zu bewegen. Doch Werder braucht Transfereinnahmen, das war zu keiner Zeit anders. Es geht unter anderem darum, die Einkäufe im Januar zu finanzieren. 8,5 Millionen Euro hat Werder für Milot Rashica und Sebastian Langkamp ausgegeben. Geld, das über Verkäufe wieder eingenommen werden muss, wenn Werder eine ausgeglichene Bilanz vorlegen will.

Die WM spielt also auch den Bremern in die Karten. Zwei Millionen Euro hat Delaney im Januar 2017 gekostet, aktuell wird sein Marktwert auf 7,5 Millionen Euro taxiert. Aber diese Summe kann bei einem glücklichen Turnierverlauf für ihn sprunghaft ansteigen. Eine Ausstiegsklausel mit festgeschriebener Ablösesumme enthält Delaneys Vertrag in Bremen nach Informationen von MEIN WERDER nicht. Es könnten also am Ende auch 15 oder 20 Millionen Euro sein, die ein Klub zahlt.