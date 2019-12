Genau 1 551 465 000 Euro haben die 20 Klubs der englischen Premiere League vor dieser Saison für Transfers ausgegeben. Es mögen im nächsten Sommer ein paar Millionen Euro mehr oder weniger sein, in etwa dürfte es auf dieselbe gigantische Summe hinauslaufen. Bei so viel Geld, das sie auf der Insel zur Verfügung haben, ist es schwer vorstellbar, dass nicht ein Klub ein paar Millionen für Milot Rashica ausgeben will. Seine Leistungen taugen als Bewerbung allemal.

Am Sonntag in Wolfsburg erzielte Rashica seine Treffer fünf und sechs der laufenden Saison, drei weitere hat er aufgelegt. Und das in nur neun Spielen. In beiden Pokalpartien hat er auch zweimal getroffen. Und all das in einer Saison, in der bei Werder nicht alles locker und leicht vom Fuß geht. Nur an ihm scheint die Krise nicht zu haften, was ein Zeichen großer Qualität ist. Und die ist bekanntlich immer gefragt, gerade in England.

Wie also will Werder Rashica im Sommer halten?

Zum Ende der Saison müssen Transfererlöse erzielt werden, das haben Sportchef Frank Baumann und Klaus Filbry als Vorsitzender der Geschäftsführung bereits erklärt. Dennoch sind sie im Klub bei der Personalie Rashica erstaunlich entspannt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen liegt es an Altin Lala, Rashicas Berater. Trainer Florian Kohfeldt und Lala tauschen sich schon mal aus, ihr Draht gilt als offen und direkt. Auch mit Tim Borowski hat Lala gelegentlich Kontakt, meist per SMS. Als Ex-Profi, der 320-mal für Hannover 96 im Einsatz war, geht es Lala um die Entwicklung des Spielers, nicht um die seines Bankkontos. Der 44-Jährige treibe den Spieler nicht zum schnellen Wechsel, um selbst Geld zu verdienen.

Nachholbedarf in einigen Bereichen

Lala hat einen ganzheitlichen Ansatz. „Milot soll sich entwickeln, das ist mein Thema“, sagt er. Entwicklung benötige Kontinuität, sie benötige den richtigen Trainer. Und auch ein wenig Geduld. All das bietet Werder. Andere Möglichkeiten bieten sich Lala ständig. Viele Klubs haben schon mal angefragt, Rashica ist bei etlichen im Fokus. Auch andere Berater rufen an und offerieren die Vermittlung eines Transfers. Sprechen von Vereinen, die Interesse haben. Hat Lala aber nicht. Noch nicht.

Denn Rashica ist noch nicht fertig. „Seine Fähigkeiten hat er, die sind einfach da“, sagt Lala. Bei Werder nennen sie diese Fähigkeiten Waffen: seine Schnelligkeit, auf kurzer wie langer Distanz. Und seine Schussfertigkeiten, ebenso hart wie präzise. Anderes muss noch reifen, beispielsweise sein taktisches Verständnis. Wer in einem Top-Klub einer Top-Liga spielen will, muss verschiedene taktische System beherrschen, und alle auf höchstem Niveau. Da gibt es bei Rashica noch Nachholbedarf.

Ebenso in puncto Konstanz. Die Fähigkeit, Bestleistung jede Woche zu bringen und nicht nur alle paar Wochen mal. Auch da, sagen die, die Rashica gut kennen, könne er noch stabiler werden. Gleiches gilt für die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Dabei geht es nicht um die Duelle mit Gegenspielern auf dem Platz, auch innerhalb der Mannschaft ist das eine wichtige Eigenschaft. Sich breit zu machen, seinen Platz in der Hierarchie einzufordern. Diese Ellenbogen-Mentalität gehe ihm noch ab, sagen sie bei Werder. All das wird er brauchen in der Premiere League. Also sich lieber ein weiteres Jahr bei Werder entwickeln und weiter lernen, bevor die Zeit für den Schritt gekommen ist, der bei Rashicas Fähigkeiten zwangsläufig kommen wird: zu einem großen Klub. Also ist alles klar, Rashica entwickelt sich in Ruhe weiter und spielt nächste Saison definitiv in Bremen. Ganz so einfach ist es wohl nicht, auch wenn sie das bei Werder hoffen.

Baumann für finanzielle Gerechtigkeit

Was die Zukunft bringt, darüber wird wohl frühestens im kommenden Jahr entschieden. „Die Vorrunde ist noch nicht mal zu Ende“, sagt Lala. Es gebe andere Themen, die Priorität besitzen, Werders sportliche Situation beispielsweise. Rashicas Vertrag läuft bis 2022, auch von dieser Seite bestehe kein Grund, jetzt schon Entscheidungen zu treffen.

Bei Werder haben sie darüber gesprochen, den Vertrag anzupassen. Was bedeutet, dass Rashica künftig mehr Geld verdienen würde. Frank Baumann ist ein großer Verfechter der finanziellen Kadergerechtigkeit. Wer viel leistet, soll viel verdienen, und da klafft bei Rashica eine Lücke. Zu den Großverdienern wie Davy Klaassen oder Maximilian Eggestein gehört er nicht, obwohl es gerechtfertigt wäre.

Bei Werder wissen sie aber auch, dass eine Veränderung des Vertrags nur möglich ist, wenn gleichzeitig eine festgeschriebene Ablöse als Klausel hinzugefügt wird. Das kann gut sein, muss es aber nicht. Je nachdem, wie Rashica sich entwickelt.

Ab März wird gesprochen

Ohne Klausel ist die Ablöse frei aushandelbar, was verlockend ist beim gegenwärtigen Tempo der Entwicklung. Da sind der Fantasie beziehungsweise der Summe keine Grenze gesetzt. Eine Klausel erlaubt es Werder, eine konkrete Summe fest einzuplanen, was im Fall einer Leistungsdelle Vorteile hätte. Es könnte ja auch sein, dass die Entwicklung stag­niert und damit der Marktwert fällt. Trotzdem würde bei einem Wechsel eine gewisse Summe fällig. Da bei Werder jedoch die Überzeugung groß ist, dass Rashicas stetig besser wird, wäre eine Ausstiegsklausel eher keine gute Idee.

Konkrete Gespräche zwischen Werder und Lala über eine Vertragsanpassung hat es nach Informationen des WESER-KURIER bis heute ohnehin noch nicht gegeben. Vergangenen Sommer kam die Idee auf, das mal zu diskutieren. Mehr ist bisher nicht daraus geworden. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Frühestens im kommenden März, April sei es sinnvoll, sich gemeinsam zu besprechen. Dann würde sich abzeichnen, wohin die Reise gehen soll, so ist es von beiden Seite zu hören.