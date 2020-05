Verständnis für Werder, aber Skepsis bei einer rein deutschen Gehaltsobergrenze: Kölns Manager Horst Heldt. (dpa)

Am letzten Spieltag der jetzt schon historischen Saison wird Werder Bremen gegen den 1. FC Köln antreten. Dessen Manager Horst Heldt zeigt Verständnis dafür, dass Werder vor dem Re-Start der Bundesliga das Problem offen ansprach, dass in Bremen bis zu dieser Woche nur Kleingruppentraining möglich war, im Gegensatz zu anderen Standorten. „Das ist definitiv keine einfache Situation, gerade auch für Werder, wo die Vorgaben der Politik etwas anders waren“, sagte Heldt im Interview mit dem WESER-KURIER (Sonntag-Ausgabe). Einen wirklichen Nachteil für einen der 18 Klubs sieht er aber nicht: „Jetzt sind wir eine Woche vor Ligastart und es ist allen erlaubt, in Mannschaftsstärke zu trainieren. Wir müssen alle bereit sein, Kompromisse einzugehen, um die Saison zu Ende zu spielen.“

Werders derzeit 17. Tabellenplatz sage noch nichts aus über die Platzierung am Saisonende, „weil jeder in den kommenden Wochen in den Spielen die Chance hat, seine Ziele aus eigener Kraft zu schaffen. Da könnte es von Tabellenplatz 1 bis 18 noch einige Veränderungen geben“, glaubt Heldt.

„Keiner freut sich auf Geisterspiele“

Mit dem 1. FC Köln erlebte der Manager vor der Coronapause das Geisterspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Niemand freue sich auf solche Spiele ohne Zuschauer, betont Heldt, denn: „Wer schon mal in ausländischen Ligen Spiele angesehen hat, kommt immer mit der Erkenntnis zurück, dass die Atmosphäre in den deutschen Stadien außergewöhnlich schön ist. Auch in Köln und in Bremen. Wir werden alle spüren, wie sehr uns die Zuschauer auf den Rängen fehlen.“ Der Kölner Geschäftsführer ist überzeugt davon, dass diese Geisterspiele in der Bundesliga „das Bewusstsein noch einmal schärfen, dass die Zuschauer elementar wichtig sind“.

Bei der großen Frage nach den Lösungen für das Image-Problem des Profifußballs sieht Heldt eine Gehaltsobergrenze für die deutschen Vereine nur dann für sinnvoll, wenn das EU-Parlament dafür europaweit den Rahmen schaffen. „Denn wenn man das nur in Deutschland einführt, müsste sich jeder im Klaren darüber sein, dass Lewandowski dann nicht mehr bei Bayern spielt. Und jeder BVB-Fan müsste wissen, dass Haaland dann nicht nach Dortmund gewechselt wäre. Das kann man für jeden Verein so durchspielen, auch für Köln oder Werder. So ehrlich muss man dann sein.“

„Das geht nicht mit Arroganz“

Den Weg des 1. FC Köln, bei dem die hohe Nachfrage nach Dauerkarten trotz mehrfacher Abstiege nicht mehr zu bewältigen ist und für dessen Heimspiele man oft „dreimal so viele Tickets verkaufen könne, wie wir Plätze haben“, sieht Heldt als mögliches Beispiel für andere Vereine in diesen Zeiten. „Die Abstiege haben unseren Verein demütig gemacht, aber nicht einen Millimeter weniger leidenschaftlich. Die Zeiten sind lange vorbei, dass in Köln internationale Ex-Nationalspieler einen Luxuswagen vorfuhren, um es mal überspitzt zu formulieren. Nationalspieler Jonas Hector kommt mit dem Fahrrad“, erklärte Heldt.

Die Strahlkraft des Aufsteigers vom Rhein liege seiner Meinung nach daran, dass der FC „ein Klub zum Anfassen ist. Wir sperren uns nicht weg. Wir trainieren am Geißbockheim, mitten in der Stadt Köln, wir gehen beim Rosenmontagszug mit. Ganz nah bei den Menschen. Mehr als ein halbes Dutzend unserer Profis kommt aus Köln oder der näheren Umgebung. Gigantische Millionen-Transfers hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Und ich denke, das ist langfristig der richtige Weg für unseren Club. Das belegen zum Beispiel unsere Mitgliederzahlen, die sich in den letzten Jahren fast verdoppelt haben. Das schafft man nicht mit Arroganz und Kaltherzigkeit.“

Im Interview der Sonntag-Ausgabe des WESER-KURIER erklärt Heldt auch, was ihm bei einer „Taskforce“ für ein besseres Image des Profifußballs wichtig wäre, um die Branche bis zum Jahr 2030 wirklich nachhaltig zu verändern. Außerdem erzählt er über den komplizierten Tag des FC, als nach drei positiven Corona-Tests der Fall des besorgten Profis Verstraete für Wirbel sorgte.