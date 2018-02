Luca Caldirola. (Nordphoto)

Die Fakten sind niederschmetternd. Werders U 23 ist Vorletzter in der Dritten Liga. Hat elf Punkte Rückstand auf den rettenden 17. Tabellenplatz. Hat inzwischen 22 Spiele am Stück nicht mehr gewonnen. Hat die zweitmeisten Tore kassiert und die zweitwenigsten Tore geschossen. Nur zwölf Spiele sind es bis Saisonende noch, Werders Sportchef Frank Baumann sagt trotzdem: „Wir haben den Klassenerhalt definitiv noch nicht abgeschrieben. Wir werden alles dafür tun, in der Dritten Liga zu bleiben.“

Alles dafür tun, das heißt: Die Sportliche Leitung wird die Ruhe bewahren. Nach drei Trainerwechseln – Florian Kohfeldt wurde zu den Profis befördert, Mirko Votava übernahm vertretungsweise, Oliver Zapel wurde beurlaubt – hat Sven Hübscher seinen Posten sicher, selbst wenn die Mannschaft in die Regionalliga absteigen würde. Hübscher, zuvor U17-Trainer bei Werder, würde auch dann Bremer Trainer bleiben und die Rückkehr in die Dritte Liga versuchen.

Profis helfen punktuell aus

Alles dafür tun, das heißt: die Spieler zu ermutigen, auch an die klitzekleinste Chance zu glauben. Alles dafür tun, heißt aber nicht: im Endspurt regelmäßig Spieler aus dem Profikader in der U 23 einzusetzen. Kandidaten gäbe es theoretisch: Luca Caldirola beispielsweise. Werders italienischer Abwehrspieler hat am Wochenende zum wiederholten Male den Sprung in den Spieltagskader bei den Profis verpasst. Ebenfalls nicht dabei war Winterzugang Marco Friedl vom FC Bayern. Warum sie nicht bei der U 23 gespielt haben? "Weil sie fest zum Bundesligakader gehören", sagt Baumann, "sie werden nur punktuell und wenn es Sinn macht für die U 23 spielen."

Ob ein Einsatz sinnvoll ist, darüber entscheidet Cheftrainer Florian Kohfeldt in einer wöchentlichen Abstimmungsrunde, zu der neben U 19-Trainer Marco Grote und U 23-Trainer Sven Hübscher auch Frank Baumann und Björn Schierenbeck als Direktor von Werders Leistungszentrum gehören. Vor dem vergangenen Spiel bei Fortuna Köln war das Ergebnis, Caldirola und Friedl bei den Profis zu belassen, dafür aber Sturmtalent Johannes Eggestein in der U 23 spielen zu lassen.

Direkte Kellerduelle stehen noch aus

Die Werder-Trainer machen sich die Entscheidungen nicht leicht. Natürlich könnten theoretisch jedes Mal alle nicht-berücksichtigten Profis in der zweiten Mannschaft aushelfen. Aber das wäre aus Sicht der Sportlichen Leitung ein falsches Signal an die Spieler: Caldirola, Friedl und auch Johannes Eggestein. Ihre Perspektive soll die Bundesliga sein und nicht die Aussicht, bei der Zweiten auszuhelfen, selbst wenn die tief im Abstiegskampf verstrickt ist.

Das hat man bei Werder mal anders gesehen. Unter Viktor Skripnik etwa trainierten Jungprofis wie Lukas Fröde, Maximilian Eggestein, Julian von Haacke, Luca Zander, Milos Veljkovic, Levent Aycicek oder Leon Guwara Woche für Woche bei den Profis, kamen aber meist in der U 23 zum Einsatz. Das war am Ende für beide Seiten nicht gut. Die Jungprofis wussten nicht so recht, was sie denn nun waren: Talente mit der Aussicht auf Bundesligaminuten? Oder Gäste in der zweiten Mannschaft an den Punktspielwochenenden?

Zwölf Spiele Zeit hat die U23 noch, um das scheinbar Unabwendbare noch abzuwenden. Die nächsten vier Spiele werden vorentscheidend sein: Am Freitag kommt der Tabellenfünfte Hansa Rostock ins Weserstadion, danach folgen drei Duelle mit direkten Konkurrenten aus dem Keller: Hallescher FC (16.), FSV Zwickau (14.) und Chemnitzer FC (18.). Acht bis zehn Punkte sollte Werders U23 aus diesen vier Spielen holen. Baumann sagt: „Unsere U23 hat in der Vergangenheit schon viele schwierige Situationen gemeistert, auch noch am letzten Spieltag.“ Im Sommer 2017 zum Beispiel.