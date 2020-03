Wie immer engagierter als sein Team, aber ohne Sieg: Florian Kohfeldt beim Coaching im Berliner Olympiastadion. (dpa)

Solche Spiele wie nun in Berlin hat es schon viele gegeben. Wo im Vorfeld alle davon reden, wie wichtig diese 90 Minuten für den Kampf um den Klassenerhalt sein werden. Und dass man unbedingt gewinnen will, und vor allem: gewinnen wird! Und dann spielt da eine Mannschaft, die über weite Strecken gar nichts von diesem Selbstverständnis und der dafür nötigen Klasse auf den Platz bringt. Selbst nach einer 2:0-Führung nicht. Nach solchen dann nicht gewonnenen Spielen sagen die Verantwortlichen in den Chefetagen der Bundesligavereine in aller Regel oft Sätze wie diese: „Wir müssen das jetzt erst einmal sacken lassen. Wir müssen da eine Nacht drüber schlafen. Wir werden das nun intensiv analysieren.“

Dann weiß der Trainer schon mal, dass er die Übungspläne für die kommende Woche erstmals nur grob entwerfen muss. Denn oft ist schon am nächsten Tag für ihn Schluss. In Bremen aber ist der Umgang mit dieser desaströsen Saison anders – was von manchen Fans und Beobachtern gelobt wird, von anderen gegeißelt. Mittendrin steht nicht der Trainer, sondern der Manager: Frank Baumann. Der muss seit Wochen erklären, warum die Mannschaft keine Bundesligaspiele mehr gewinnt und trotzdem nicht absteigen wird. Und vor allem: Warum er sich den Gesetzen der Branche nicht unterwerfen mag, den erfolglosen Florian Kohfeldt zu entlassen, obwohl er ja auch bei dessen Vorgängern Alexander Nouri und Viktor Skripnik kurzen Prozess gemacht habe. Diese seine Rolle zog Baumann auch nach dem enttäuschenden 2:2 in Berlin durch – jedoch mit Veränderungen in der Wortwahl.

„Er wird ein guter Trainer bleiben“

Grundsätzlich, das war Baumann auch bei seinem Auftritt in der Nacht im „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF wichtig, werfe er nicht seine Prinzipien über Bord. „Als ich vor vier Jahren Geschäftsführer bei Werder wurde, habe ich festgelegt, dass ich Entscheidungen immer im Sinne des Vereins treffen werde“, erklärt Baumann dazu fast staatsmännisch, „und dass ich nach meiner und unserer Überzeugung entscheide – und nicht nach öffentlichem Druck. Wir haben einen richtig guten Trainer, der in den letzten Jahren bewiesen hat, welche Qualitäten er hat. Er ist nach wie vor ein guter Trainer, und er wird auch ein guter Trainer bleiben. Deswegen diskutieren wir mit ihm, wie wir uns aus dieser schwierigen Situation befreien können.“ Mehr Rückendeckung kann sich ein Trainer nach dem Verwurzeln auf Platz 17 nicht wünschen.

Eine Garantie aber, auch bei weiteren Rückschlägen oder notfalls gar bis zum bitteren Ende an Kohfeldt festzuhalten, wollte Baumann an diesem Wochenende nicht aussprechen. „Eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre bei mir ist, dass es nichts bringt, Trainern Garantien auszusprechen“, betont Baumann, „oder dass man durch Vertragsverlängerungen versucht, dort noch eine Überzeugung auszudrücken. Das tägliche Miteinander ist wichtig, und dass wir miteinander diesen Weg gehen wollen. Wir haben die Überzeugung, dass wir mit Florian Kohfeldt die Klasse halten.“

„Das kann auch Kohfeldt sein“

Diese Überzeugung zu haben, wird Werder in der Tabelle aber nicht helfen. Und in der Trainerfrage auch nicht. In beiden Fällen helfen auf den ersten Blick nur Siege. Der Abstieg in die zweite Liga ist für Werder nach den Eindrücken dieser sehr schwachen Rückrunde mit nur einem Sieg und nun einem Unentschieden, dafür aber bereits fünf Niederlagen, sehr viel wahrscheinlicher als der Klassenerhalt. Nach einem Abstieg, das ließ Baumann an diesem Wochenende durchblicken, könne der verantwortliche Cheftrainer für einen Wiederaufstieg zwar Florian Kohfeldt heißen, der seinen Vertrag vor dieser Saison bis 2023 verlängert hat. Das müsse aber nicht so sein. Bei Baumann klingt das ganz unaufgeregt so: „Es ist natürlich so, dass wir uns mit den Szenarien Abstieg und 2. Liga beschäftigen müssen und dass wir dann schauen werden, wenn das kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dass wir dann den bestmöglichen Trainer für Werder Bremen auswählen. Das kann sehr gut auch Florian Kohfeldt sein.“

Es kann auch? Das klingt fast so, als müsse sich Kohfeldt da erstmal gegen andere Kandidaten in den Bremer Hinterköpfen durchsetzen. Oder als müsse sich der Trainer erst einmal zu einem gemeinsamen Weg mit seinem Herzensklub in die zweite Liga bekennen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es sehr spekulativ, über die Szenarien zu sprechen, betont Baumann. Gefallen sei eine solche Entscheidung jedenfalls noch nicht, „weil wir das auch noch nicht mit Florian Kohfeldt diskutiert haben. Es liegt ja letztendlich auch an Florian, dass er diesen Weg mitgehen müsste“.

Aufsichtsrats-Chef Bode trennt die Personalien

Am liebsten, das wird bei all seinen Aussagen auch klar, würde sich Baumann gar nicht mit diesen Szenarien beschäftigen. Er weiß ohnehin, dass er als Gesamtverantwortlicher für dieses bis hierhin schon historische Werder-Debakel an fast allen anderen Bundesligastandorten schon längst selbst entlassen worden wäre – oder dass er bei anderen Klubs am Tag X mit dem Trainer gehen müsste. Für den Standort Bremen hat Aufsichtsrats-Chef Marco Bode im Gespräch mit dem WESER-KURIER bereits durchblicken lassen, dass man den Manager und den Trainer keineswegs als Paket betrachte. Es seien zwei eigenständig zu behandelnde Personalien. Wobei Bode eine stärker ausgeprägte Sympathie dafür hegt, mit Kohfeldt, der seine Qualitäten im Profifußball zweifellos bewiesen hat und der Werder bundesweit sehr gut repräsentiert, auch in der zweiten Liga weiterzumachen und gemeinsam den sofortigen Aufstieg anzustreben. Allein von Kohfeldt selbst hat man noch nie ein Statement dazu gehört.

Baumann versucht derweil, das Thema irgendwie wieder einzufangen, auch wenn es im Höchsttempo auf Werder zurollt. „Wir wollen nicht so sehr von der zweiten Liga und irgendwelchen Szenarien sprechen“, sagt er, „wir tun alles dafür, dass wir die Liga halten. Das ist der Fokus. Wir haben noch zehn Spiele und können den Klassenerhalt noch schaffen.“ Kohfeldt schließt sich diesem Optimismus an. „Wenn ich hier ständig sagen würde, wie schlimm alles ist und dass ich keine Lösungen mehr habe, dann wäre ich hier als Trainer falsch“, sagte er nach dem erneuten Ergebnis-Rückschlag in Berlin. Ob er aber nach einem Bremer Abstieg den Hebel umlegen und mit dem gleichen Optimismus den sofortigen Wiederaufstieg anstreben und auch schaffen könnte, ist und bleibt eine von allen Beteiligten noch nicht beantwortete Frage. Nur die theoretische Chance auf den Klassenerhalt bewahrt alle bei Werder derzeit davor, das klären zu müssen.