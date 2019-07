Auf Michael Reschke dürften sie beim VfB Stuttgart nicht besonders gut zu sprechen sein. Von August 2017 bis Februar 2019 war Reschke Sportvorstand beim VfB, vergangenen Sommer investierte er rund 35 Millionen Euro in Zugänge, am Ende der Saison stieg die Mannschaft trotzdem ab. Kürzlich wurden die Stuttgarter an die Zeit mit Reschke, mittlerweile Technischer Direktor bei Schalke 04, erinnert. Schalke holte Ozan Kabak für 15 Millionen Euro vom VfB. Besser gesagt Reschke holte den Innenverteidiger, an dem auch der FC Bayern und der AC Mailand Interesse zeigten.

Reschke kannte den Vertrag Kabaks, er selbst hatte ihn ausgehandelt und den 19-Jährigen erst im Januar von Galatasaray Istanbul nach Stuttgart transferiert. Reschke kannte die Ausstiegsklausel, durch die Kabak für 15 Millionen Euro wechseln konnte. Und er machte Gebrauch davon, was ihm in Stuttgart einige übel nehmen. Und woraus nun Konsequenzen entstehen sollen.

Sven Mislintat, Stuttgarts neuer Sportdirektor, will Ausstiegsklauseln künftig nicht mehr in Verträge aufnehmen. Eine Situation wie jetzt bei Kabak soll es nie wieder geben: „Dass wir ohne Wahl stehen und verkaufen müssen", sagte Mislintat jüngst in einem „Bild"-Interview. „Wir möchten immer selbst agieren. Das ist unser Credo." Also künftig keine Ausstiegsklauseln mehr beim VfB.

Baumann hat klare Grundsätze

Was das mit Werder zu tun hat? Jede Menge. Auch in Bremen haben einige Spieler diese Klauseln in ihren Verträgen, die ihnen einen Wechsel zu einer festgeschriebenen Summe (und mitunter auch zu einem festgeschriebenen Datum) garantieren. Sofern sich ein Klub findet, der bereit ist, sie zu zahlen. Es gibt sie in allen Klubs, selbst bei Bayern München, Real Madrid oder Barcelona. Die höhe der festgeschriebenen Summen unterscheiden sich voneinander, drastisch sogar. Aber anzukündigen, Verträge künftig gänzlich ohne Ausstiegsklauseln zu machen? Bei Stuttgarts Fans dürfte das gut ankommen, dass sich der Sportdirektor so klar und kantig positioniert. Realistisch ist ein solches Szenario jedoch nicht – und deshalb purer Populismus.

Prominentestes Beispiel für diese Klausel ist bei Werder Maximilian Eggestein. Sein neuer Vertrag, im April unterschrieben, enthält eine fixierte Summe, zu der Eggestein wechseln kann. Wie hoch sie ist oder ob sie an ein festes Datum gebunden ist, ist unbekannt. Fest steht, dass Eggestein ohne diese Klausel in Bremen keinen Vertrag unterschrieben hätte. Auch wenn Werders Aufsichtsrat hin und wieder fordert, solche Klauseln künftig nicht mehr zu akzeptieren, bleibt bei einem Spieler, der unbedingt gehalten oder geholt werden soll, keine Wahl: keine Ausstiegsklausel, kein Vertrag.

Das ist kein Thema, über das die Klubs öffentlich gerne sprechen, Frank Baumann ergeht es nicht anders. „Wir können mit den Vertragssituationen gut leben", sagt Baumann ganz allgemein. „Wir haben klare Ideen und Grundsätze, wie Verträge gestaltet werden." Nicht einmal ob es generell Klauseln dieser Art gebe, will der Sportchef bestätigen. „Jeder muss für sich im Einzelnen entscheiden, wie er mit gewissen Forderungen umgeht. Oder ob er das eben nicht tut", sagt Baumann.

Werder hat Kruse die Klausel abgekauft

Für Vereine mittlerer Größe wie Stuttgart und Werder es sind, sind diese Klausel ein unliebsames Übel, das es zu akzeptieren gilt. Es sind die großen Klubs mit den gut gefüllten Bankkonten oder reichen Investoren, die davon profitieren. Und natürlich die Spieler und ihre Berater, die ebenfalls gut daran verdienen. 2015 hat Werder es mit Franco Di Santo erlebt, der fünf Tage vor Ablauf der Ausstiegsklausel für festgeschriebene sechs Millionen Euro zu Schalke wechselte – und am 25. Juli mit der Suche eines Nachfolgers begonnen werden musste. Ohne diese Klausel wäre Di Santo zwei Jahre zuvor nicht nach Bremen gekommen.

Ob die Klausel gut oder schlecht ist, ist ein bisschen wie Lotto spielen. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift mag die Ausstiegsklausel hoch erscheinen, entwickelt sich der Spieler in kurzer Zeit zum Nationalspieler, kann der Marktwert plötzlich durch die decke gehen und ein vielfaches der Klausel betragen. Das ist dann schlecht für den abgebenden Klub. Umgekehrt kann der Marktwert fallen, wenn die Entwicklung des Spielers stagniert. Dann bestimmt der Klub darüber, ob der Spieler gehen darf und falls ja, zu welchem Preis.

Oder, auch das hat es gegeben, die Klausel wird dem Spieler abgekauft. Max Kruse hätte 2017, ein Jahr nach seinem Wechsel, für etwa 13 Millionen Euro wiedr gehen können. Es gab Interessenten, Werder hätte abzüglich der gezahlten Ablöse knapp vier Millionen Euro verdient. Sportlich wäre es kaum zu vertreten gewesen. Also wurde Kruse die Klausel mit einer siebenstelligen Leistungsprämie abgekauft.