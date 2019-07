Es ist eine Revolution im Kleinen, an die sich die Fans seit einigen Wochen langsam gewöhnen können. Neun neue Regeln hat das FIFA-Board für die kommende Saison verabschiedet, von der veränderten Handspielregelung bis zum Schiedsrichter, der nicht mehr „Luft“ ist. Irgendwo dazwischen hat sich eine auf den ersten Blick unscheinbare Veränderung geschmuggelt, die bei genauer Betrachtung aber großen Einfluss auf Spiel, Spielfluss und -geschwindigkeit sowie am Ende auch auf das Ergebnis haben könnte.

Es geht um die Ab- beziehungsweise Freistoßregel innerhalb des Strafraums. Bisher musste der Ball aus dem Strafraum herausgespielt werden, bevor er erneut berührt werden durfte. Nun ist die Regel, dass es keine Regel mehr gibt. Der Ball darf auch innerhalb des Strafraums angenommen werden. Das könnte gerade in den ersten Spielen der Saison zu merkwürdigen Anordnungen auf dem Feld führen. Wenn sich beispielsweise zwei Spieler direkt neben dem eigenen Torhüter postieren, um kurz angespielt zu werden.

Vorteil für spielstarke Teams

Grundsätzlich dürfte die Änderung für spielstarke Mannschaften von Vorteil sein, da ihnen ein gepflegtes Positionsspiel mehr Chancen bietet. Bisher war es meist so, dass sich beim kurzen Anspiel die Innenverteidiger an den Seiten des Strafraums postierten, während die Außenverteidiger ins Mittelfeld aufrückten. Nun können die Innenverteidiger im Zentrum des Spielfelds angespielt werden und haben viel mehr Möglichkeiten, den ersten Pass zu spielen.

In einem Workshop Ende Juni war der Umgang mit der neuen Regelung ein Tagesordnungspunkt für Werders Trainerteam. Allerdings war in den bisherigen Testspielen nur sehr wenig zu sehen von deren Gebrauch. Und das wird wohl auch so bleiben, wie Florian Kohfeldt sagt: „Während der Sommerpause war die neue Regel ein großes Thema. Wir haben lange darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nichts ändern. Unserer Meinung nach bringt sie keinen Vorteil. Wenn du den Abstoß kurz ausführst, kann der Stürmer den Laufweg anpassen, und dann hast du noch näher am Tor noch mehr Druck.“

Analysiert haben die Bremer die neue Regel während der Frauen-WM in Frankreich. „Große Veränderungen waren bei diesen Mannschaften aktuell noch nicht zu sehen“, sagte Torwart-Trainer Christian Vander im Interview mit dem WESER-KURIER. „Ich hätte bei der Spieleröffnung erwartet, dass daraus ein paar neue Abläufe entstehen, weil der Verteidiger den Ball beim Abstoß jetzt schon im Strafraum annehmen kann. Aber bei Regeländerungen ist es ja oft so, dass sich erst nach ein paar Wochen zeigt, wie die Mannschaften darauf reagieren.“