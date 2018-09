Werder hat den Vertrag von Sportchef Frank Baumann verlängert. Das ist keine Neuigkeit, die irgendwen überrascht. Das ist auch keine Neuigkeit, die irgendwer groß kritisiert. Es ist vielmehr eine Selbstverständlichkeit geworden, dass Baumann und Werder weiter zusammenarbeiten. Als Selbstverständlichkeit sollte man es aber gerade nicht ansehen. Ein Blick zurück auf den Sommer 2016 hilft bei der Einordnung dessen, was Baumann in seiner Funktion geleistet hat.

Vor rund zwei Jahren trat er die Nachfolge von Thomas Eichin als Werders Sportchef an – und die Kritik war groß. Werder schmore im eigenen Saft, weil nun die nächste Klublegende einen Führungsposten bekomme, hieß es damals. Baumann sei als Geschäftsführer Sport nur ein Lehrling. Und überhaupt sei er viel zu nett für das knallharte Fußballgeschäft. All das sagt heute keiner mehr, und das dokumentiert wohl am besten, wie gut Baumann seinen Job macht.

Ein abgezockter Pokerspieler

Nett und freundlich ist der 42-Jährige geblieben, doch er hat bewiesen, dass er harte Entscheidungen treffen, eigene Fehler bereinigen und Kritik aushalten kann. Kritische Phasen, etwa nach zwei Trainerentlassungen, überstand Baumann stets mit der stoischen Ruhe, mit der er früher im defensiven Mittelfeld die gegnerischen Angriffe abfing. Und im Pokerspiel um Neuverpflichtungen agiert er mit der Abgezocktheit, mit der er als Spieler Zweikämpfe gewann. Das zeigen etwa seine Last-Minute-Einkäufe wie zuletzt Nuri Sahin.

Baumann hat es geschafft, Spieler von internationalem Format an die Weser zu locken, obwohl sie dort nicht international spielen können. Sahin, Davy Klaassen, Max Kruse oder Ludwig Augustinsson sind nur einige Beispiele. Wer hätte im Sommer 2016, als Werder den Abstieg gerade so verhindert hatte, damit gerechnet, dass solche Topleute zu Werder wechseln könnten?

Mit Florian Kohfeldt hat Baumann zudem den Trainer gefunden, der perfekt zu ihm passt. Das ruhige, aber extrem ehrgeizige Duo repräsentiert genau die Werte, für die ihr Verein stehen will. Nach Kohfeldt hat nun auch Baumann einen Kontrakt bis 2021 erhalten, seine Vertragsverlängerung reiht sich ein in die vielen positiven Werder-Nachrichten dieses Sommers. Es ist gut vorstellbar, dass gerade die Basis geschaffen wird für erfolgreiche Jahre ganz ohne Abstiegssorgen.