Sechs Bundesligaspiele, kein Sieg. Frank Baumann sieht die Hauptverantwortung dafür aber nicht bei Alexander Nouri. Intern gebe es keine Diskussion um den Trainer. „Wir sind absolut überzeugt von Alexander Nouri“, sagte er im Fußballtalk von Jörg Wontorra bei Sky. Das Derby am kommenden Samstag gegen den Hamburger SV sei demnach auch „kein Endspiel“, aber ein Spiel, dass Werder auf jeden Fall gewinnen will. Aber selbst im Falle einer Niederlage habe man im Anschluss noch genügend Zeit, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Die Ursachen dafür, dass Werder die Saison mit einem Fehlstart begonnen hat, verortet der Manager an anderer Stelle. „Wir haben derzeit nicht das Quäntchen Glück“, um Spiele zu entscheiden, sagte Baumann. Man erarbeite sich zwar zahlreiche Chancen, Effektivität und Entschlossenheit aber würden fehlen. Zudem fehlen den Bremern Max Kruse und Zlatko Junuzovic verletzungsbedingt. Beide sind enorm für das Offensivspiel Werders. Die „Ausfälle sind nicht ganz so einfach zu verkraften“, so Baumann. Dennoch sei er überzeugt, dass die restlichen Spieler die Qualität haben, um die die Verletzten vorübergehend ersetzen zu können. „Wir sind im Rahmen unserer Möglichkeiten gut aufgestellt“, so Baumann.