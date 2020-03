Kreativ zeigten sich die Frankfurter Fans. (imago images)

Es waren viel diskutierte Fragen vor Werders Pokalspiel in Frankfurt: Was passiert in den Fanblöcken? Gibt es Unterbrechungen wegen Schmähplakaten oder gar einen Spielabbruch? Doch in dieser Hinsicht blieb alles ruhig, nachdem am Wochenende bei mehreren Spielen Schmähplakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp für Aufregung gesorgt hatten. Die Werder-Fans hielten sich mit Plakaten zurück, ganz so, wie es Sportchef Frank Baumann im Vorfeld erwartet hatte. Die Eintracht-Fans waren bemerkenswert kreativ, ohne Einzelne zu beleidigen. Sie boten Trainer Adi Hütter auf einem Banner an: „Adi, meld‘ dich, wenn du ‘ne Spielunterbrechung brauchst.“ Oder titelten ironisch: „Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter.“

Strafen für beide Vereine wird es trotzdem geben. Die Frankfurter Anhänger brannten beim Einmarsch der Mannschaften verbotenerweise Pyrotechnik ab, die Bremer Fans taten es ihnen zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden, bis die Feuerwerkskörper aus waren. Die Werder-Anhänger zündelten erst später, weil einige von ihnen nach dem Anpfiff eintrafen. Zu Beginn der Partie waren die ersten Reihen des ausverkauften Gästeblocks leer. Nach und nach kamen weitere Fans hinzu, erst nach 30 Minuten Spielzeit war der Block voll und die üblichen Fahnen sowie Banner der Ultragruppen waren zu sehen.

Laut Leo Brock von der „Grün-Weißen Hilfe“, die Fans in Rechtsfragen unterstützt, kamen einige Fans durch Staus erst relativ spät am Frankfurter Stadion an. Andere dagegen waren rechtzeitig da, gelangten aber aufgrund der sehr langwierigen Einlasskontrollen trotzdem zu spät in die Arena. „Die Kontrollen verliefen sehr langsam. Es gab auch immer wieder unangekündigte Einzelkontrollen“, schilderte Brock. „Die Fans sind trotzdem ruhig geblieben." Offen bleibt, wie trotz der intensiven Kontrollen reichlich Pyrotechnik ins Stadion gelangen konnte.