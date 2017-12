Eine Nachricht sorgte am Donnerstag für Aufruhr im Werder-Universum: Gianluca Di Marzio, ein in Fachkreisen nachweislich recht gut informierter Journalist des Sportfernsehsenders „Sky Italia“, verbreitete auf Twitter die Information, dass Werders italienischer Verteidiger Luca Caldirola die Hanseaten bald Richtung Cagliari Calcio und somit in die italienische Serie A verlassen würde. Eine Einigung stünde demnach kurz bevor.

Allerdings nicht, soweit Frank Baumann weiß. Den Spekulationen, die auf bisherige Vertragsgespräche oder -verhandlungen hindeuten, erteilte Werders Sportchef auf Nachfrage von MEIN WERDER nun eine Abfuhr. „Es gibt nichts Neues. Wir haben keinen Kontakt zu einem anderen Verein."

Weitere Informationen entziehen sich also Baumanns Kenntnis. Um diesbezüglich weitere Informationen zu erlangen, verwies der Sportchef prompt auf die südeuropäische Adresse: "Ansonsten bitte in Italien nachfragen.“ Denn daher entstammt schließlich das Gerücht, das Baumanns Aussage zufolge auch eines ist.

Fakt ist: Werder hat zum jetzigen Zeitpunkt in der Causa Caldirola keine Gespräche mit anderen Klubs geführt. Allerdings hat sich das Transferfenster gerade erst geöffnet. Dass Caldirola selbst mit seiner Reservistenrolle bei Werder unzufrieden ist, ist zudem ein offenes Geheimnis.

Dass Werder ebenfalls auf der Suche nach adäquaten Verstärkungen ist, ist ebenso klar. „Auch hier gibt es nichts Neues zu vermelden“, erwiderte Sportchef Baumann auf Anfrage kurz und knapp.