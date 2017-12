GER, 1.FBL., Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen (nordphoto / Meuter, nordphoto)

Maximilian Eggestein hat sich selbst übertroffen. Den Rekord für die beste Laufleistung in dieser Saison hielt Werders Mittelfeldspieler bis Mittwochabend mit einem Wert von 13,73 Kilometern aus dem Dortmund-Spiel. Mittlerweile liegt der Rekord der aktuellen Spielzeit bei 14,01 Kilometern. So viel lief Eggestein bei der 0:1-Niederlage in Leverkusen.

Dieser Wert ist zudem der zweitbeste überhaupt, seitdem in der Saison 2013/2014 diese Daten erstmals erfasst wurden. Laut Anbieter "Opta" hat es lediglich Iver Fossum von Hannover 96 auf eine noch bessere Statistik gebracht, er lief am 1. März 2016 noch 40 Meter mehr als Eggestein (14,05 Kilometer). Auf Rang drei folgt Zoltán Stieber, der im Februar 2015 im Trikot des Hamburger SV 13,94 Kilometer abspulte.

Obwohl der 21-jährige Eggestein also noch mehr rannte, war er allerdings bei Weitem nicht so auffällig wie in Dortmund. Ohne den verletzten Fin Bartels und Zlatko Junuzovic, der nicht fit für 90 Minuten war, spielte Eggestein gegen Leverkusen offensiver als bisher. Als Zehner agierte er in der ersten Halbzeit direkt hinter der einzigen Spitze Max Kruse. „Ich sollte zwischen den Linien agieren. Im Defensivspiel wollten wir Leverkusen gut zustellen und besser pressen. Das war der Hauptgrund dafür“, erklärte Eggestein.

Dieser Plan ging allerdings nicht auf. Außerdem kam Eggestein auf der Zehner-Position, die er aus der Jugend kennt, nicht so zur Geltung, auch wenn er in der 31. Minute per Kopf die beste Bremer Chance hatte. „Ich nehme die Rolle natürlich an“, betonte er. Klar ist aber: Es liegt Eggestein mit seiner Laufstärke und Übersicht ganz offensichtlich besser, als Achter das Spiel vor sich zu haben.

Wer ist ihr "Man of the Match"?