Was Max Kruse an Werder schätzt, hat er schon des Öfteren erklärt. In Bremen würden sie ihn einfach so akzeptieren, wie er eben sei. Hier wird er keinen erzieherischen Maßnahmen unterzogen, wie das anderswo durchaus der Fall war. In Wolfsburg musste Kruse 25 000 Euro Geldstrafe zahlen, weil er 75 000 Euro in einem Berliner Taxi liegen ließ. Für einen Vorfall also, der eher in die Rubrik Privates denn Berufliches fällt. Bei Werder würde so etwas nicht passieren. Da wurde auch ein Autounfall um 4 Uhr morgens als Privatsache abgetan, obwohl sechs Stunden später Training war.

Im Gegenzug für seine Freiräume liefert Kruse Woche für Woche feine Leistungen ab. Zumindest fast jede Woche. Genauer betrachtet aber hakt es seit ein paar Spieltagen bei Kruse, und damit hakt es auch bei Werder. Ein Punkt ist aus den letzten drei Spielen herausgesprungen. Gerade jetzt, wo es darum geht, den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt zu machen, fehlt Kruses Spiel etwas. Ein Schuss Genialität, Überraschungsmomente, vielleicht auch ein kleines bisschen Einsatz.

Laufleistung im Abwärtstrend

In den vergangenen drei Spielen gegen Stuttgart, Leipzig und Hannover lief Kruse insgesamt knapp zwei Kilometer weniger als zuvor gegen Frankfurt, Augsburg und Köln. Natürlich sagen diese Zahlen nicht aus, welche Wege Kruse gegangen ist und welche nicht. Ob er ganz einfach nur die unwichtigen weggelassen hat, die wichtigen Wege dagegen aber nicht. Der Schluss, dass der Einsatz nicht mehr ganz so groß ist wie zuvor, der lässt sich aber sehr wohl ziehen. Und noch etwas fällt auf. Die Bilanz der Spiele lautet neun zu eins Punkte aus den Partien mit einer höheren Laufleistung Kruses.

Es ist aber nicht nur die Statistik, die Auffälligkeiten deutlich macht. Es sind Situationen, die sich mit bloßem Auge erkennen lassen. Kruse verspringen in letzter Zeit Bälle, er spielt Fehlpässe, hat Unsauberkeiten in seinem Spiel, die es zuvor nicht gegeben hat. Die man von ihm nicht gewohnt ist. Die aber darüber entscheiden, ob ein Pass ankommt, der Ball ins Tor fliegt, oder eben nicht. Kruse am Ball hieß immer: Ballbesitz, eine gute Verarbeitung und eine tolle Anschlussaktion. Derzeit aber nicht unbedingt.

Beim 0:2 in Stuttgart gab es zwei Szenen, anhand derer sich Kruses Formdelle ganz gut beschreiben lässt. Es war nach Querpass Ishak Belfodils, als Kruse der Ball zwei Meter vom Fuß springt. Und bei einem Überzahl-Konter, als er sich den Ball zu weit vorlegt und Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler damit erst die Möglichkeit eröffnet, rauszukommen und zuzuschnappen. Beim 1:2 in Hannover setzte Kruse einen Schuss aus bester Lage in den dunklen Abendhimmel, statt ins gegnerische Tor. Gegen Stuttgart hat er alle seine sechs Zweikämpfe verloren, gegen Leipzig waren es acht von zehn. Das beweist nicht viel, es ist aber ein kleiner Hinweis darauf, dass irgendwas fehlt im Moment.

Der Druck fehlt, die Ergebnisse fehlen

Es kann verschiedene Gründe haben. Den Sieg gegen Frankfurt haben viele als den entscheidenden angesehen, um vorzeitig die Klasse zu sichern. Nicht ohne Grund hatte Florian Kohfeldt danach angemahnt, jetzt könne die Mannschaft ihre gute Mentalität beweisen: Sie könne siegen, ganz einfach, weil sie immer siegen will. Und nicht nur, weil der Druck groß ist. Doch bei vielen Spielern scheint ein wenig die Luft raus zu sein. Es ist ja nicht nur Kruse, dessen Leistungskurve im Anschluss an den bislang letzten Sieg nach unten zeigt.

Die Laufleistung der gesamten Mannschaft hat nachgelassen. Im Schnitt waren es 121,3 Kilometer pro Spiel in den ersten neun Partien der Rückrunde. Danach waren es nur noch durchschnittlich 113,2 Kilometer pro Spiel. Auch die Gesamtanzahl der Sprints ist deutlich gesunken: Von 201 pro Spiel, was ein guter Wert im Liga-Vergleich ist auf nur noch 189, was eher mittelprächtig ist. Auch diese Zahlen sind ein Indiz, kein Beweis für etwas.

"Es war das Detail, das gegen Stuttgart nicht funktioniert hat", sagte Kohfeldt in seiner Analyse des Spiels beim VfB. "Es waren kleine Fehler: der Pass kam nicht an, der erste Kontakt war nicht da. Es ist mal das schiefgegangen, dann das. Es ist ein Plädoyer für die Details, dafür, dass jeder Pass, jeder Ballkontakt, jede Laufbewegung wichtig ist." Zu viele Schlampigkeiten, um erfolgreich zu sein. Damit waren alle Spieler des Kaders gemeint, nicht nur Kruse.

Nur ist Kruse eben in Bremen nicht einer unter Gleichen, er ist der Besondere. Einer, der den Unterschied ausmacht. Werder hat sich auch deshalb aus dem Kreis der Abstiegskandidaten abgesetzt, weil keine andere dieser Mannschaften einen Spieler wie Kruse im Kader hat. Sein Verdienst am sportlichen Aufschwung der vergangenen Monate ist enorm. Die aktuelle Situation belegt aber auch, was passiert, wenn Kruse nicht Form ist. Dann passiert nicht viel.

Keine WM-Chancen mehr

Der ausschlaggebende Grund dafür ist aber wohl ein anderer. Kruse, so ist zu hören, habe realisiert, dass Joachim Löw ihn nicht für die WM nominieren wird. Die Hoffnung, vom Bundestrainer mit nach Russland genommen zu werden, war bei ihm vorhanden. Und diese Hoffnung war ein starker Treiber, eine große Motivation, Leistung zu bringen. Die letzten Länderspiele vor der Kader-Benennung im März gegen Spanien und Brasilien waren seine letzte Chance. "Es gibt keinen Austausch mit Löw", sagt Werders Sportchef Frank Baumann. Als die Nominierung ausblieb, sei Kruse klar geworden, dass das Turnier ohne ihn stattfindet. Der Zeitpunkt fällt nicht zufällig zusammen mit dem Beginn seiner schwächeren Phase bei Werder. Und damit auch der schwächeren Phase der ganzen Mannschaft.