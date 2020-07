Der angesehene deutsche Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Professor Dr. Rudolf Hickel hat eine staatliche Unterstützung von Bundesligavereinen in der Corona-Krise in Form von KfW-Darlehen verteidigt. „Die Überbrückungskredite mit staatlicher Förderung sind berechtigt und müssen kommen“, schreibt Hickel in einem Gastbeitrag für den WESER-KURIER (Mittwochausgabe).

Die insgesamt 17 Vereine, die einen solchen Kredit zur Sicherung ihrer Liquidität in der Coronakrise beantragt hätten, darunter Werder Bremen, seien durch Einnahmeverluste unverschuldet in Schwierigkeiten geraten. Die Forderung nach einem KfW-Darlehen passe deshalb „in die Logik des gegen die Corona-Folgen gerichteten Maßnahmepaketes im Stabilitätsprogramm 2020“, betont Professor Hickel. Denn bei einer Verweigerung „könnte dem mittelständischen Unternehmen SV Werder Bremen die Pleite drohen. Die Kosten der Schließung des Profifußballs an der Weser wären gegenüber der preiswerten Kredithilfe gigantisch".

„Gutes Geschäft für die Banken“

Zudem geht Hickel davon aus, dass die KfW-Darlehen für Profivereine „den Staat letztlich nichts kosten werden“, denn der beantragte Kredit, der im Falle von Werder Bremen unter dem veranschlagten 30-Millionen-Verlust durch Corona liege, „wird nach tilgungsfreien Jahren in den nachfolgenden Jahren zurückbezahlt werden. Da der SVW die Finanzkrise überstehen wird, kostet das den Staat nichts. Die staatliche Risikoübernahme sowie der angemessene Zinssatz, den Werder bezahlt, ist für die Banken ein gutes Geschäft.“ Werder wartet auf die Zusage eines KfW-Darlehens in Höhe von 15 Millionen Euro, um die Krise zu überstehen.

Zwar sieht auch Hickel die Notwendigkeit, eine „vor allem durch die TV-Rechte irrational angetriebene Geldvermehrungsmaschine für Spielergehälter“ zu stoppen. Aber das sei ein Problem aus Vor-Corona-Zeiten. Hickel: „Um dann endlich die zerstörerisch wirkende Profitmaschine des Gesamtsystems Profifußball national wie international auszubremsen, muss in jedem Fall erst einmal die Existenz der betroffenen Vereine gerettet werden.“

Die komplette Kolumne des langjährigen Direktors des Instituts Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen erscheint am Mittwoch im WESER-KURIER.