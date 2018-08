(VIZ Media Europe)

Als Kind, sagt Werder-Profi Yuya Osako, wollte er immer so werden wie Tsubasa Ohzora. Tsubasa Ohzora, ein Junge aus der Präfektur Shizuoka, hatte es von der Schulauswahl über die japanische Junioren-Nationalmannschaft bis in den Kader des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona geschafft, und Millionen von Kindern hatten ihm dabei zugesehen. „Tsubasa war auch mein Vorbild, als ich ein kleiner Junge war“, sagt Yuya Osako im Gespräch mit Mein Werder, „seinetwegen habe ich damit angefangen, Fußball zu spielen.“

An dieser Stelle muss nun erwähnt werden, dass es den japanischen Fußballspieler Tsubasa Ohzora aus der Präfektur Shizuoka nie gegeben hat, zumindest nicht im echten Leben.

Tsubasa Ohzora ist eine Zeichentrickfigur, erdacht vom japanischen Manga-Zeichner Yoichi Takahashi. Takahashi hatte 1978, im Alter von 18 Jahren, zufällig ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft im TV gesehen – und war fasziniert. "Ich liebte den Fußball, der dort gespielt wurde, und der in Japan nahezu unbekannt war", hat Takahashi später erzählt, "und ich wollte diesen Sport bekannt machen." Das war jedoch keine leichte Aufgabe. Fußball war Ende der 1970er-Jahre völlig unpopulär in Japan. Eine professionelle Liga gab es nicht. Die Menschen gingen lieber zum Baseball oder zum Sumo-Ringen.

"Captain Tsubasa" läutet Fußballboom ein

Also entwarf Takahashi die Figur Tsubasa Ohzora, einen Jungen mit außergewöhnlichem Fußballtalent, dessen größter Traum es ist, mit Japan an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. 1981 erschien der erste Comic in einem Manga-Heft, 1983 lief die erste Folge im japanischen Fernsehen – und wurde sofort ein Riesenerfolg. Millionen von Kindern schauten fortan Woche für Woche "Captain Tsubasa" (deutscher Serien-Titel: "Die tollen Fußball-Stars") und gingen danach auf den Bolzplatz, um selbst gegen den Ball zu treten. Auch Yuya Osako. "Ich habe die Serie mit Begeisterung geguckt", sagt Werders neuer Stürmer, "ich wollte auch ein Fußballstar werden, wie alle Kinder, die die Serie geguckt haben."

Japan erlebte ab Mitte der 1980er-Jahre einen regelrechten Fußballboom und qualifizierte sich 1998 erstmals mit einer von "Captain Tsubasa" inspirierten Generation für die WM. Die Serie läuft übrigens heute noch im japanischen Fernsehen, sagt Yuya Osako. "Und sie ist immer noch sehr beliebt."