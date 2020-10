Martin Harnik hat seine Karriere als Fußball-Profi mit 33 Jahren beendet, um in der 5. Liga sein Fußballer-Dasein im Kreise alter Bekannter ausklingen zu lassen. Am Sonntag löste der ehemalige Werder-Stürmer seinen Vertrag in Bremen auf, einen Tag später schloss er sich dem Hamburger Oberliga-Meister TuS Dassendorf an. Dort trifft er unter anderem auf Trainer Jonny Richter, mit dem Harnik gemeinsam in der Jugend des SC Vier- und Marschlande gespielt hat, und auf seinen Schwager Mattia Maggio.

„Ich habe den Bezug zu Dassendorf vor drei Jahren aufgebaut. Angefangen mit Mattia, der als Schwager neu in die Familie gekommen ist, und fortgeführt mit Jonny als Jugendfreund und ehemaliger Mannschaftskollege“, erklärte Harnik in der „Hamburger Morgenpost“ seine Beweggründe. „Ich habe Dassendorf in den vergangenen Jahren immer verfolgt und hatte für mich schon länger die Entscheidung getroffen, dass ich nach der Profikarriere den Übergang in den Amateurbereich auf jeden Fall in Dassendorf finden möchte.“

Nach 14 Jahren als Profi mit 68 Länderspielen für Österreich und 240 Bundesliga-Einsätzen für Werder Bremen, Hannover 96 und den VfB Stuttgart hätte der Routinier auch andere Optionen gehabt. Den VfB Lübeck aus der 3. Liga zum Beispiel oder den dänischen Erstligisten SönderjyskE. Doch der aus Hamburg stammende Angreifer, der in der vergangenen Spielzeit mit dem HSV knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, wollte unbedingt wieder in seiner Heimat leben und spielen. Am Sonnabend um 13 Uhr könnte es gegen Buchholz 08 schon zu seinem Debüt im Dassendorfer Dress kommen.