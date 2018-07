Sollte es so kommen, wäre es eine faustdicke Überraschung: Wie die "Deichstube" berichtet, soll Werder an der Verpflichtung von Davy Klaassen arbeiten. Der 25-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und kann auch offensive Akzente setzen, wäre also genau der Typ Spieler, der Florian Kohfeldt für die Nachfolge des zum BVB abgewanderten Thomas Delaney vorschwebt.

Das Problem: Der Niederländer steht beim FC Everton in der Premier League unter Vertrag. Auf der Insel zahlen die Klubs ihren Spielern nicht nur fürstliche Gehälter, auch die 27 Millionen Euro Ablöse, die Everton im Vorjahr für den 16-fachen niederländischen Nationalspieler auf den Tisch legte, dürfte ein Richtwert dafür sein, dass Werder der kostspieligste Deal der Vereinsgeschichte ins Haus stehen würde.

Verlorenes Jahr in England

Ein Argument für einen Wechsel könnte allerdings sein, dass Klaassen in seiner ersten Premier-League-Saison überhaupt keine Rolle spielte: Nach 14 Toren und zehn Vorlagen in der vorangegangenen Eredivisie-Saison und dem Einzug ins Europa-League-Finale mit Ajax Amsterdam startete Klaassen mit großen Vorschusslorbeeren, konnte diesen unter wechselnden Trainern allerdings nie gerecht werden und kam nur in sieben Liga-Partien zum Einsatz, oft lediglich als Joker.

Nun soll Klaassen laut "Deichstube" einen Wechsel zu einem Verein favorisieren, der sportlich Verwendung für seine Fähigkeiten hat. Eine mögliche Ablöse vermutet das Portal im Bereich von 13 bis 14 Millionen Euro, Sportchef Frank Baumann wird lediglich mit den Sätzen zitiert, die man von ihm zu diesem Zeitpunkt der Transferperiode auch erwarten würde: "Ich werde auch weiterhin keine Namen kommentieren. Es gibt im Moment nichts zu vermelden." Zumindest zum Berater von Klaassen gäbe es allerdings so oder so Kontakt – Sören Lerby sei nämlich auch der Vertreter von Ex-Ajax-Profi und Werder-Abwehrchef Niklas Moisander.

Mögliches Ausrufezeichen – einige Fragezeichen

Ein Klaassen-Deal wäre der letzte Beleg dafür, dass es Werder mit seiner neuen Angriffslust ernst ist. Kampfansagen ließe man so einen Spieler folgen, der zwar international noch kein ganz großer Name ist, aber einerseits sehr genau in das ausgegebene Profil passen würde, andererseits nicht nur der Eredivisie entwachsen ist, sondern auch in der Europa League seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Noch dazu besäße Klaassen bei entsprechender Entwicklung auch ohne weiteres das Potential, seine Ablöse in einigen Jahren wieder einzuspielen.

Andererseits hatte Frank Baumann bereits betont, dass ein Teil der Ablöse für Thomas Delaney – insgesamt 20 Millionen – bereits in anderen Transfers steckt, während gleichzeitig noch ein Ersatztorwart und ein defensiver Mittelfeldspieler dazukommen sollen. Noch dazu ist ein Spieler wie Klaassen gewiss nicht nur bei Werder auf der Liste, das Scheitern des Mittelfeld-Allrounders bei Everton darf, trotz turbulenter Situationen im Verein, ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Es gibt also genügend Aspekte, die einem Deal im Weg stehen könnten – dennoch wäre ein Spieler der Kategorie Klaassen ein bemerkenswertes Zeichen auf dem Weg zu größeren Zielen.

Hier geht es zum Artikel in der "Deichstube".