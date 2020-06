Die Einzelkritik zu Werders 5:1-Sieg

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Klaassen eiskalt, Sargent endlich gefährlich

wkf

Die Spieler standen in diesem Kellerduell enorm unter Druck - und schossen einen 5:1-Sieg in Paderborn heraus. Das wirkt sich natürlich auch in Werders Einzelkritik positiv aus. Doch es war nicht alles gut.