Davy Klaassen muss im ersten Spiel gegen Leverkusen noch eine Gelbsperre aussitzen. (nordphoto)

Bei dieser Szene hielt es sicher niemand für möglich, dass die Folgen den SV Werder noch viele Wochen später beschäftigen würden. Es war der 7. März und die Sonne stand um 17.11 Uhr schon etwas tiefer über dem Berliner Olympiastadion, als Hertha-Profi Niklas Stark zu einem rustikalen Foul gegen Milot Rashica ansetzte. Auch wenn der Bremer Stürmer unverletzt blieb, regte sich Mittelfeldspieler Davy Klaassen dermaßen über das harte Einsteigen des Berliners auf, dass er prompt die Gelbe Karte wegen Meckerns sah – seine fünfte Verwarnung in der laufenden Saison, weshalb der Niederländer im nächsten Spiel gesperrt fehlen würde.

Jedoch: Es gab bisher kein nächstes Spiel. Deshalb wird Klaassen nun die Fortsetzung der Bundesliga verpassen. Im Bremer Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 18. Mai muss er die Sperre absitzen, mehr als zehn Wochen nach seiner Meckerei. Werder trifft dieser Ausfall, wie so oft in dieser Saison, ziemlich hart – und auch noch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Acht Punkte beträgt der Abstand in der Tabelle auf den rettenden 15. Platz, deshalb wären die Qualitäten des Vize-Kapitäns im Mittelfeld durchaus hilfreich, um den Glauben an eine solche Rettung mit einen Sieg gegen Leverkusen noch irgendwie am Leben zu halten. Hinter Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang liegt Werder vier Punkte zurück, auch wenn das ausgefallene Bremer Heimspiel gegen Eintacht Frankfurt in der Tabelle noch fehlt.

Möhwald noch nicht fit

Eine direkte Alternative zu Klaassen gibt der Kader im Mittelfeld noch nicht her, weil Kevin Möhwald auch mehr als ein halbes Jahr nach seiner Knie-Operation noch nicht zur Verfügung steht. Möhwald kam in der Reha zwar gut voran, soll aber – wenn überhaupt – frühestens im Juni zu ersten Einsätzen in der Liga kommen können. So muss Trainer Florian Kohfeldt gegen Leverkusen sein Mittelfeld einmal mehr umbauen. Eine Variante wäre, Kevin Vogt aus der Abwehr wieder nach vorne zu ziehen und mit Maximilian Eggestein eine Doppel-Sechs zu bilden. Eine weitere Möglichkeit wäre, Nuri Sahin in die Startelf zu beordern. Vielleicht auch beides, sollte der Trainer ein Dreier-Mittelfeld formieren wollen. Denkbar ist auch, dass Vogt in der Abwehr spielt und Sahin mit Eggestein im Mittelfeld.

Auch der zweite Langzeitverletzte neben Möhwald steht für den Abstiegskampf weiterhin nicht zur Verfügung: Bei Niclas Füllkrug deutet alles darauf hin, dass er nach seinem Kreuzbandriss erst in der nächsten Saison wieder stürmen kann. Etwas besser sieht es bei Ömer Toprak aus, der nach einer komplizierten Syndesmose-Verletzung viele Wochen einen Spezialschuh tragen musste. Toprak kämpft sich im Training zurück, ein Einsatz gegen seinen Ex-Klub Leverkusen könnte aber ein zu frühes Risiko sein. Und das will Kohfedt angesichts der vielen Spiele in wenigen Wochen eher nicht eingehen.

Fitness-Rückstand aufgeholt

Immerhin sieht es bei anderen Spielern gut aus, die vor der Corona-Zwangspause angeschlagen oder verletzt waren. So steht Stammtorhüter Jiri Pavlenka, der das Spiel in Berlin wegen einer Adduktorenverletzung verpasste, wieder komplett zur Verfügung. Auch Niklas Moisander, Ludwig Augustinsson, Michael Lang und Theo Gebre Selassie konnten die Zeit nutzen, ihren Fitnessrückstand nach diversen Verletzungen aufzuholen.