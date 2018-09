„Man of the Match“ gegen Hertha

Klaassen grätscht sie alle weg

mw

Davy Klaassen erkämpfte sich in der Partie gegen Hertha viele Bälle. Auch in der Wahl zum „Man of the Match“ der Mein-Werder-Community ging der Niederländer voran.