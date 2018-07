Die Unterschrift war letztlich nur noch Formsache. Nachdem Klaassen am Donnerstagnachmittag in Bremen gelandet und anschließend den Medizincheck absolviert hatte, ist nun auch der Vertrag bei Werder unterzeichnet und damit der Königstransfer der Bremer endgültig in trockenen Tüchern. Das gab Werder am Freitag bekannt.

Klaassen, für den Werder kolportierte 15 Millionen Euro an Everton überweist, steigt zum Rekordtransfer der Bremer auf. Der 25-Jährige soll einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben, sportlich wird er das Loch im zentralen Mittelfeld schließen, das der abgewanderte Thomas Delaney (Borussia Dortmund) hinterlassen hat.

Offensiver Antreiber

Dabei dürfte Klaassen, der die Rückennummer 30 erhält, dem Spiel der Bremer eine etwas offensivere Note verleihen: Der Niederländer zeigte während seiner Jahre bei Ajax Amsterdam, dass er aus dem Mittelfeld heraus nicht nur mit seiner Laufstärke überzeugt, sondern auch spielerische Akzente setzen und selbst für Torgefahr sorgen kann. 14 eigene Treffer und zehn Vorlagen von der Achterposition in Klaassens letzter Eredivisie-Saison (2016/2017) sprechen eine eindeutige Sprache.

Nach einem verlorenen Jahr mit lediglich sieben Liga-Einsätzen für Everton möchte der 16-malige niederländische Nationalspieler in Bremen nun einen Neuanfang wagen. Einen klassischen Spielmacher sollten die Werder-Fans nicht erwarten – sehr wohl aber einen spielintelligenten, vielseitigen Spieler, der ausreichend Qualität mitbringt, um eine Säule im Bremer Zentrum zu werden. Das gilt sportlich wie als Persönlichkeit: Bei Ajax galt Klaassen als Antreiber, trug auch die Kapitänsbinde.

"Ein absoluter Fixpunkt"

Entsprechend äußerte sich auch Frank Baumann, der den Deal einfädelte: "Wir freuen uns, dass wir mit ihm genau den Spieler gefunden haben, den wir gesucht haben. Davy bringt unheimlich viel Qualität und Talent sowie in relativ jungem Alter eine Menge Erfahrung mit. Er ist ein Spieler, der unser Team vom ersten Tag an weiterhelfen wird", versicherte Werders Sportchef gegenüber "Werder.de". Der "erste Tag" ist also der 27. Juli. Am Abend, ab 19 Uhr, bestreitet Werder ein Testspiel auswärts gegen Arminia Bielefeld. Es gilt als wahrscheinlich, dass Klaassen schon direkt mitmischt.

Nach BILD-Informationen wird Davy #Klaassen beim Testspiel in Bielefeld (19 Uhr) dabei sein #werder — BILD Werder Bremen (@BILD_Werder) July 27, 2018

Florian Kohfeldt zeigte sich in jedem Fall hocherfreut über den Transfer: "Mit ihm haben wir unseren absoluten Wunschspieler an die Weser geholt", betonte Werders Chefcoach. "Wir beobachten ihn schon sehr lange und sind froh, dass sich diese Möglichkeit aufgetan hat. Davy kann mit seinem strategischen Gespür einen Spielrhythmus bestimmen, besticht mit seiner Kreativität und ist dabei laufstark und aggressiv. Er wird ein absoluter Fixpunkt in unserem Spiel sein."

Kohfeldts geheime Mission

Werders Cheftrainer hatte zudem keinen geringen Anteil daran, Klaassen vom gemeinsamen Weg zu überzeugen: Eine ganze Werder-Delegation hatte Kohfeldt unter der Woche im Schlepptau, um Klaassen zu einem persönlichen Gespräch in Manchester zu treffen. "Wir haben ihm deutlich gemacht, wohin wir uns mit Werder entwickeln wollen, wie wir spielen wollen und welch besonderer Klub Werder ist. Alles musste sehr schnell gehen und perfekt vorbereitet sein. Daran waren viele Mitarbeiter beteiligt, denen ein besonderer Dank gilt", erklärte Kohfeldt rückblickend.

Beim neuen Mittelfeld-Strategen selbst machten das Werben der Bremer nachhaltig Eindruck: "Es hat schon eine Rolle gespielt, dass Werder sich so intensiv bemüht hat. Mir war es wichtig, genau zu wissen, wo die Reise auch auf dem Spielfeld hingeht." Offenbar hatte Klaassen eine klare Perspektive aufgezeigt bekommen, wie Werder sportlich nach vorne kommen möchte – mit ihm selbst in einer zentralen Rolle: "Die Ambitionen des Klubs haben mich überzeugt. Nach meinem Austausch mit Florian Kohfeldt habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass ich hier mit meinen Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag leisten kann. Der Trainer möchte einen attraktiven, offensiven Fußball spielen lassen. Darauf freue ich mich sehr."