Für Werder ist das erste Spiel nach der Länderspielpause gegen Hertha eine Art kleiner Neustart. Ömer Toprak dürfte zurückkehren, bei Yuya Osako besteht Hoffnung. Die personelle Situation entspannt sich also langsam. Florian Kohfeldt wird gegen Hertha wieder mehr personelle Alternativen haben.

Grünes Licht gibt auch von Davy Klaassen, der beim 2:2 in Frankfurt mit einer Prellung des Sprunggelenks kurz vor Schluss vom Platz musste. „Alles gut„, sagte Klaassen am Dienstagmittag. „Es gibt keine Probleme mehr.“

Besondere Mentalität

Neustart will Klaassen, der den verletzten Niklas Misander als Kapitän vertritt, das Spiel gegen Berlin eher „nicht nennen„. Ohnehin beweise die Mentalität, die die Mannschaft in den problematischen letzten Wochen gezeigt habe, dass es in der Truppe stimmt. Zum gab es die vielen Verletzten, zum anderen ist Werder oft in Rückstand geraten. Doch Klaassen sagt: „Ich habe nie das Gefühl, dass wir schon geschlagen sind.“

Mit dem Tabellenplatz und der Punkteausbeute ist der Niederländer nicht wirklich zufrieden. „Das sind eigentlich zu wenig, weil wir mehr Spiele hätten gewinnen können und müssen.„ Andererseits hat Werder in schweren Auswärtspartien gegen Dortmund und Frankfurt jeweils einen Punkt geholt: „Die letzten beiden Spiele haben wir das nicht schlecht gemacht, deshalb bin ich guten Mutes für Sonnabend.“

Kein großer Tabellen-Rückstand

Klaassen hat sich vom Saisonstart mehr erwartet, da ist er nicht allein. Und doch galt es, die Zeit mit vielen verletzten Stammspielern einigermaßen zu überstehen. „Natürlich würden wir lieber weiter oben sein. Aber wir haben erst sieben Spiel gemacht und so weit entfernt sind wir nicht.„ Deshalb ist er optimistisch: „Das ist nicht unsere Zielposition, aber es ist noch sehr viel möglich.“