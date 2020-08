Mit einem Tape am lädierten Knie verfolgte Davy Klaassen am Montag das Testspiel gegen Lustenau. (nordphoto)

Ein langfristiger Ausfall von Davy Klaassen wäre ein herber Rückschlag für Werder gewesen in einer Saisonvorbereitung, die bislang überwiegend positiv verläuft. Am Montag nach dem Testspielsieg gegen Lustenau wischte Trainer Florian Kohfeldt die schlimmsten Befürchtungen aber beiseite und sagte: „Wir sind jetzt schlauer. Wir gehen bei Davy von einer Pause von zehn bis zwölf Tagen aus.“ Es handele sich um eine leichte Kapselverletzung.

Klaassen war am Freitag während des Trainings im Zillertal im Rasen hängen geblieben und hatte sich das Knie verdreht. Direkt in Österreich wurde eine MRT-Aufnahme gemacht, doch die genaue Diagnose wollte Werder in Ruhe erörtern. Jetzt ist immerhin klar, dass kein langfristiger Ausfall droht. Sofern es bei einer Zwangspause von maximal zwölf Tagen bleibt, ist Klaassen bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal (11. bis 14. September) wieder einsatzbereit.