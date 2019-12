Yuya Osako konnte sich kaum einmal gegen seine Paderborner Gegenspieler durchsetzen. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 3)

Starker Reflex nach einer halben Stunde, auch vorher hatte der Tscheche schon zwei Mal gut pariert. Danach nur noch selten geprüft.

Theo Gebre Selassie (Note 4)

Gute und schwächere Aktionen wechselten sich in der ersten Hälfte allzu häufig ab. Erst im weiteren Verlauf konstanter, gelungene offensive Impulse setzte er aber zu selten. Beim Gegentor löste er das Abseits auf.

Milos Veljkovic (Note 3)

Gewann etliche Kopfballduelle und agierte auch sonst abgeklärt. War bei den wenigen gegnerischen Konterangriffen hellwach. Er hätte es verdient gehabt, dass seine zum Teil guten Pässe mehr bewirken.

Niklas Moisander (Note 3)

Der Kapitän ist zurück – und er zeigte gleich, wie wichtig er ist. Dank seiner öffnenden Pässe wurde Werder mehrmals gefährlich, in der Abwehr klärte er einmal im letzten Moment (33.).

Ludwig Augustinsson (Note 3)

Aufmerksamer Auftritt auf der linken Abwehrseite, über die er kaum etwas zuließ. Zunächst fehlte ihm dafür ein wenig der Schwung im Vorwärtsgang, später hatte er noch ein paar gute Hereingaben parat.

Philipp Bargfrede (bis 67. / Note 4)

Erhielt entgegen der Ankündigung seines Trainers erneut den Vorzug vor Nuri Sahin. Gewann einige wichtige Zweikämpfe im nicht immer kompakten Mittelfeld, kam einige Male aber auch zu spät.

Benjamin Goller (ab 67. / nicht zu benoten)

Fiel kaum auf, setzte keinerlei Akzente.

Maximilian Eggestein (Note 3)

Hätte sich an seinem 23. Geburtstag mit einem frühen Treffer beschenken können, doch er verzog (25.). Probierte auch danach viel und war deutlich auffälliger als Nebenmann Klaassen. Der ganz große Coup gelang ihm aber wieder mal nicht.

Davy Klaassen (Note 5)

Vergab die große Chance zur Führung (14.). Erst durch eine taktische Umstellung in der zweiten Halbzeit hatte Werder auf der Achter-Position mehr Zugriff, Klaassen war trotzdem zumeist nicht auf der Höhe des Geschehens.

Leo Bittencourt (bis 87. / Note 3)

Gab den ersten Bremer Torschuss ab und war auch sonst ein Aktivposten. Allerdings fehlte ihm in seinen Aktionen häufig die Präzision, so wie bei seinem Schuss in der Schlussphase.→Note 3

Johannes Eggestein (ab 87. / nicht zu benoten)

Stand nur wenige Minuten auf dem Platz.

Milot Rashica (Note 4)

Zunächst nicht ganz so auffällig wie zuletzt. Initiierte meist Werders gutes Pressing, seine sonst so gefährlichen Solo-Läufe waren nur selten von Erfolg gekrönt – auch weil er manchmal zu eigensinnig war.

Yuya Osako (bis 58. / Note 5)

Verlor häufig den Ball, stand seinen Mitspielern im Weg und war offensiv nahezu komplett harmlos. Lamentierte obendrein nach Zweikämpfen lieber, anstatt noch einmal nachzusetzen.

Claudio Pizarro (ab 58. / Note 3)

Seine Einwechslung sorgte für den erhofften Schub von den Rängen, auch auf dem Feld hatte der Peruaner ein paar mitreißende Szenen parat.