Maximilian Eggestein zeigte in Köln keine gute Leistung (nordphoto)

Pavlenka (Note 3)

So lange sich Werder das leisten konnte, erfand er das Zeitspiel neu. Diesmal fehlerlos im Passspiel, beim Tor ohne Abwehrchance.

Friedl (Note 4)

Erstmals seit November in der Startelf. Überstand die Anfangsphase ohne Fehler und gewann so Sicherheit, was für ihn schon eine Leistungssteigerung bedeutet. In vielen Szenen trotzdem arg passiv.

Veljkovic (bis zur 77./Note 5)

Von Beginn an nicht hellwach, dann auch beim 1:0 von Cordoba nicht handlungsschnell. War nie ein sicherer Faktor in der Abwehr, musste dann verletzt runter.

Pizarro (ab der 77./nicht zu benoten)

Der Oldie sollte mal wieder helfen, das Ergebnis zu korrigieren. Haute sich ordentlich rein.

Moisander (Note 5)

Als Abwehrchef, Motivator und Spieleröffner gefordert, dabei anfangs fast zu lässig unterwegs. Grober Fehler vor dem ersten Kölner Tor: Der Ball war lange genug unterwegs, um ihn verteidigen zu können. Und das war spielentscheidend. Guter Torschuss in der Nachspielzeit.

Augustinsson (bis 67./Note 4)

Hielt seine linke Seite dicht, spielte nach vorne aber lange nur Sicherheitsfußball. Musste angeschlagen raus.

Fin Bartels (ab 67./nicht zu benoten)

Den Hoffnungsträger hatten viele in der Startelf vermutet. Hatte in den wenigen Minuten mehr gute Szenen, als andere im ganzen Spiel.

Bargfrede (bis zur 78./Note 4)

Im defensiven Mittelfeld zunächst ein Gewinn durch gute Zweikämpfe und schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Mit zunehmender Spieldauer überstieg die Zahl seiner Ballverluste jedoch die gewonnenen Zweikämpfe.

J. Eggestein (ab der 78./nicht zu benoten)

Sollte helfen, sich noch zu wehren. Brachte aber nicht mehr viel.

M. Eggestein (Note 5)

Musste rechts in der Fünfer-Abwehrkette ran. Leichte Ballverluste, gefährliche Querschläger – diese Fehler konnte er durch ein listiges Auftreten in anderen Szenen nicht ausgleichen.

Klaassen (Note 3)

War als Nebenmann von Bargfrede primär defensiv gefordert. Seine Rolle: reagieren statt agieren, zumal Köln phasenweise über 80 Prozent Ballbesitz hatte. Diesmal deutlich weniger Fehlpässe.

Osako (Note 5)

Bei den wenigen Malen, wo er den Ball in der Offensive behaupten konnte, entstand fast so etwas wie Gefahr. In der Summe hilft er der Mannschaft durch dieses halbherzige Auftreten – auch gegen den Ball - nicht weiter.

Goller (Note 4)

Belebte die Offensive, war viel unterwegs, gewann Bälle, verlor aber vor allem im letzten Drittel auch schnell den Überblick. Immerhin: Er wollte, rannte und kämpfte. War aber in einigen Szenen noch arg naiv.

Rashica (Note 4)

Musste sich tief fallen lassen, um zu Ballkontakten zu kommen. Köln gestattete ihm kaum Zug in gefährliche Zonen. Hatte in der 54. Minute mit einem schlechten Freistoß aus 22 Metern Werders ersten (!) Torschuss. Wenn er am Ball war, konnte er sich kaum durchsetzen.Pech mit einem Lattentreffer in der 82. Minute.