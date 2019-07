Ohne Davy Klaassen und Fin Bartels hat Werder am Mittwoch die letzte Trainingseinheit vor der Abreise ins Zillertal-Trainingslager absolviert. Beide arbeiteten individuell, während 14 Feldspieler sowie die Torhüter Stefanos Kapino und Luca Plogmann auf dem Platz trainierten. Pass- und Schussübungen sowie viel Lauftraining standen auf dem Programm.

Am Donnerstagmorgen reist Werder nun nach Österreich, wo die Mannschaft bis zum 14. Juli bleibt. Dort bestreiten die Bremer am kommenden Sonntag ab 12 Uhr ein Testturnier mit der WSG Swarovski Tirol und dem Karlsruher SC sowie am Sonnabend, 13. Juli, ein Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 (12.30 Uhr).