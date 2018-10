Davy Klaassen ist noch nicht lange in Bremen. Was viele Werder-Fans aber bereits wissen, hält nun auch der „Kicker“ in einer Bildergalerie fest: Er läuft und läuft und läuft. Der Niederländer ist der Kilometerfresser der Bundesliga. Klaassen lief in den bisherigen sieben Bundesliga-Spielen insgesamt 86,56 Kilometer. Das ergibt im Durchschnitt 12,36 Kilometer pro Partie.

Der 25-Jährige ist als Bremer jedoch nicht allein unter den 21 Bestmarken, die in der Galerie festgehalten werden. Auch Max Kruse ist mit einem Top-Wert vertreten. Der Werder-Kapitän hat die meisten Torschussvorlagen abgeliefert. 18 waren es bislang, im Schnitt mehr als zwei pro Partie. Den Titel muss sich Kruse jedoch mit einem Augsburger teilen: Philipp Max hat ebenfalls 18-mal zum Torabschluss abgelegt.

