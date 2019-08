Der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte hat die hohen Erwartungen voll erfüllt. Schon nach einem Jahr in Bremen ist Davy Klaassen aus Werders Startelf nicht mehr wegzudenken. Vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Everton verpflichtet, sorgte der Niederländer nicht nur für Stabilität und Torgefahr im Mittelfeld, sondern auch für eine der schönsten Szenen der Saison, wie Florian Kohfeldt meint: „Davy grätscht halt auch in der 88. Minute gegen Hertha an der Außenlinie den Gegenspieler um, das war eine meiner Lieblingsszenen in der vergangenen Saison.“

Auch wegen dieser besonderen Einstellung zu seinem Beruf wurde Klaassen gerade von Kohfeldt zum Stellvertretenden Kapitän ernannt, er gibt nun neben Spielführer Niklas Moisander den Ton an. „Ich bin hochzufrieden mit Davy. Ich glaube, dass er sogar noch mal einen weiteren Schritt machen kann“, erklärt Kohfeldt, „denn letzten Sommer hatte Davy das Problem, dass er davor ein Jahr gar nicht gespielt hat. Und wenn du in England auf der Bank sitzt, dann ist das noch mal anders als in Deutschland. Denn dann spielst du gar nicht. Die haben so viele Spiele, dass es im Grunde keine Testspiele gibt.“ Dieses Defizit machte sich zum Ende der Hinrunde bemerkbar, als Klaassen in einigen Partien nicht frisch wirkte. „Da fiel ihm dieser Rhythmus ein bisschen schwer“, weiß der Trainer, „genau das fällt nun aber in der neuen Saison weg, zudem kennt er die Liga jetzt besser.“

Kohfeldt: „Er ist ein Balancespieler“

Klaassen soll sich deshalb weiter so einbringen, wie es auch die Fans an ihm lieben: vorne torgefährlich werden, und hinten die Grätsche auspacken. Kohfeldt formuliert es aus Trainersicht so: „Er ist ein Balancespieler für uns. Er weiß, wann er nachgehen muss. Er weiß, wann er torgefährlich wird.“ Auch für Werders Kombinationsspiel gewinne Klaassen noch mal eine höhere Bedeutung, glaubt der Trainer, „nicht nur, weil er jetzt länger bei uns spielt. Sondern auch, weil die Mitspieler ihn jetzt besser kennen“.

Es ist also alles angerichtet für ein noch besseren zweites Jahr in Bremen. Klaassens Position bleibt dabei weitgehend unverändert. In einem Dreiermittelfeld ist er einer der beiden Achter, er kann aber auch in einer Viererreihe auf links oder zentral offensiv agieren.