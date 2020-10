Davy Klaassen wechselt erwartungsgemäß zu Ajax Amsterdam. (nordphoto)

Eine Überraschung war es nicht mehr, zu deutlich hatten sich alle Beteiligten inzwischen positioniert. Und am Montagnachmittag wurde dann auch offiziell verkündet, was sich länger angekündigt hatte: Davy Klaassen verlässt Werder und spielt künftig wieder für seinen früheren Klub Ajax Amsterdam. „Für uns war klar, dass wir Davy nicht um jeden Preis gehen lassen würden, sondern nur, wenn unsere Vorstellungen erfüllt würden, zumal er bei uns zu den absoluten Leistungsträgern gehört hat„, sagte Sportchef Frank Baumann. “Das ist nun erfolgt. So konnten wir Davys Wunsch entsprechen, zu Ajax wechseln zu dürfen, weil er dort seien sportliche Heimat sieht.“

Werder hatte Klaassen einst für kolportierte 13,5 Millionen Euro vom FC Everton verpflichtet und somit zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte gemacht. Nun erhofften sich die Bremer natürlich, ihren Leistungsträger für einen vergleichbaren Betrag wieder abzugeben. Wie hoch die Summe allerdings genau ist, dazu machte Werder keine Angaben. „Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Seiten Stillschweigen“, teilte der Klub lediglich mit. Nach Informationen des WESER-KURIER wird der niederländische Traditionsverein eine fixe Ablösesumme von elf Millionen Euro zahlen, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in den kommenden Jahren. Werder ließ sich zudem an einem möglichen Weiterverkauf beteiligen. Diese Zahlen bestätigte kurz darauf auch Ajax, wo es mit dem Stillschweigen nicht ganz so ernst genommen wurde. Demnach erhalten die Bremer „maximal 14 Millionen Euro“.

Chefcoach Florian Kohfeldt bedauerte verständlicherweise den Abgang des 27-Jährigen. „Auf und neben dem Platz war Davy bei uns absoluter Führungsspieler. Ich habe das enge Vertrauensverhältnis zu ihm sehr geschätzt„, sagte er. “Ich danke ihm zudem für seinen vorbildlichen Einsatz, hat er in den zwei Jahren bei Werder doch in Training und Spiel immer alles gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem Weg nur das Beste.“

Davy Klaassen selbst richtete via Werders Twitter-Account ein paar Worte an die Anhängerschaft. „Liebe Werder-Fans, ich möchte mich für die schöne Zeit bedanken. Von Anfang an habe ich mich sehr wohl gefühlt hier. Es war mir eine große Ehre für Werder zu spielen. Ich gehe jetzt wieder nach Hause, aber ich werde meine Zeit hier nie vergessen und denke, dass ich sagen kann, dass ich lebenslang grün-weiß sein werde“, sagte er in einer Video-Botschaft.