Der Stürmer und sein Förderer: Milot Rashica mit Werder-Trainer Florian Kohfeldt im vergangenen Sommer. (nordphoto)

Der Vertrag, den Milot Rashica am Montagabend kurz vor seinem geplatzten Wechsel bei Bayer Leverkusen unterschrieben hat, ist nicht mehr gültig. Es gibt keinen Automatismus, dass dieses Arbeitspapier in der nächsten Transferperiode im Januar wieder greift. Das hat inzwischen auch Rashica verstanden, der im ersten Moment so fassungslos über den gescheiterten Transfer war, dass eine motivierte Rückkehr zu Werder nicht zwangsläufig realistisch schien. Sogar ein spontaner Wechsel nach England soll kurzzeitig bei seinem Management ein Thema gewesen sein, dort schloss das Transferfenster am Montag erst um 23 Uhr. Doch so eine Kurzschlusshandlung, die wie eine Flucht weg von Werder Bremen ausgesehen hätte, gab es dann doch nicht.

Die dicke Luft im Hause Rashica ist dennoch in aller Deutlichkeit bei Werder angekommen, inzwischen haben Trainer Florian Kohfeldt und Manager Frank Baumann mehrere Gespräche per Telefon mit ihm geführt. Der Angreifer wollte unbedingt wechseln. Zunächst erhielt er nun zwei Tage frei, um sich abzukühlen, anschließend steht für die Bremer Profis ohnehin ein verlängertes freies Wochenende an. Am Dienstag soll Rashica wieder in Bremen trainieren. Bis dahin, so hofft man bei Werder, könnte der Nationalspieler des Kosovo vielleicht auch reflektiert haben, dass er zu einem Wechsel mehr beitragen muss als das eine Tor, dass ihm in der gesamten Rückrunde gelungen war (beim 6:1 gegen Köln am 34. Spieltag). Diese Leistung ließ potenzielle neue Klubs nicht gerade Schlange stehen; in dieser Saison hat er noch keine Sekunde gespielt, teils wegen Knieproblemen, teils wegen seines Wechselwunsches.

Nur bis Winter? Das ist nicht sicher

Baumann glaubt, „dass Milot sehr motiviert wieder angreifen wird und seine Situation verbessern möchte. Er kann seine Position für die nächsten Transferphasen optimieren, wenn er seine Leistung auf dem Platz bringt und der Mannschaft hilft.“ Rashicas Vertrag bei Werder läuft bis Juni 2022, der Stürmer möchte aber deutlich früher international spielen, am liebsten in der Champions League.

Werders Manager weiß nach den Telefonaten, „dass er natürlich sehr enttäuscht ist“, kündigt aber auch an, „dass wir ihn weiter unterstützen möchten, mit allem, was wir haben. Wir bieten ihm weiterhin dieses Umfeld hier bei Werder, um sich weiter zu entwickeln und ein noch besserer Spieler zu werden.“

Ob Rashica nur bis zum Winter bei Werder bleibt, ist derzeit offen, betont Baumann, „das hängt ein Stück weit an Milot, ob er für sich eine passende Option ausmacht. Das hängt aber auch an den Verhandlungen der Klubs.“ Im Winter wird Werder den 24 Jahre alten Stürmer wieder nicht unter Wert hergeben und 20 Millionen Euro verlangen.

Baumann setzt darauf, dass Rashica mit der Situation klarkommt: „Schon letzte Saison gab es viele Diskussionen, dass Milot uns verlässt. Damit konnte er sehr gut umgehen.“ Deshalb sei er überzeugt, „dass Milot mit vollem Engagement wieder ein sehr wichtiger Spieler für uns wird. Er wird sein Bestes geben.“ Das sollte man, bei aller Enttäuschung, von einem Profi auch erwarten können.